Referandum seferberliği
AK Parti, referandum için kampanya çalışmalarına hız verdi. Teşkilatları kampa alacak olan parti, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan kitapçığı da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.
Referanduma hazırlık için seferberlik başlatan AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemini halka anlatmak için kolları sıvadı. İlk olarak teşkilatları meydanlara inmeden Ankara’da eğitim programına alacak olan AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hem birinci ağızdan doğru şekilde vatandaşlara anlatılmasını hem de “söylem birliği”ni sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 81 ilin siyasi ve hukuki işler başkanlarını Ankara’ya çağırdı. Perşembe günü Genel Merkez’de yapılacak toplantıda, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirilecek.
ÖZEL KILAVUZ
Referanduma hazırlık kapsamında, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca cumhurbaşkanlığı sisteminin anlatıldığı kılavuz da hazırlandı. Vekillere, tüm parti teşkilatlarına ve belediyelere gönderilen kitapçıkta, anayasa değişiklik teklifiyle yeni bir hükümet sisteminin inşa edildiği, bu sistemde yasamayı da yürütmeyi de doğrudan milletin oluşturduğu belirtildi.
ÇİFT BAŞLILIK BİTECEK
Sistemde, kanun yapma tekelinin TBMM’ye ait olacağı, cumhurbaşkanı ve bakanların kanun teklif etme yetkilerinin olmayacağı ifade edildi. TBMM’nin denetim yetkisini daha etkin biçimde kullanacağına işaret edilen kitapçıkta, yeni sistemde cumhurbaşkanının, devletin ve yürütmenin başı olacağı, yürütmedeki iki başlılığın sona ereceği vurgulandı. Mevcut anayasada yetkilerle donatılan ancak sorumsuz konumda olan cumhurbaşkanının hem Meclise hem de millete karşı sorumlu hale geleceği aktarıldı.
ÜNİTER YAPI VURGUSU
Yeni sistemde, parlamentonun daha güçlü olduğu, parlamentonun koyduğu kanunlar çerçevesinde icrai görev yapabilen, parlamentonun onayladığı bütçe ile sınırlı olarak halka hizmet eden, seçimle gelip seçimle gidecek olan cumhurbaşkanının diktatör olacağını iddia etmenin, mantıklı hiçbir izahı olmadığı kaydedildi.
Hükümet kuramama sorununun ortadan kalkacağı, yönetimde istikrar sağlanacağı, üniter yapının “kırmızı çizgi” olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak formüle edildiği, yeni sistemde hesap sorulamayan ve hesap verebilir olmayan hiçbir yetkilinin kalmayacağı belirtildi.
Tüm işlemlere karşı yargı yolu denetiminin açık hale getirildiği, anayasada değişiklik sağlayan kanunla cumhurbaşkanının tüm işlem ve eylemlerine karşı idari yargı, cumhurbaşkanlığı kararnameleri için ise Anayasa Mahkemesi yargı yolunun açıldığı vurgulandı.
Gazilerden Erdoğan’a: Yanınızdayız
15 Temmuz Gazileri, Taksim’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazilerin yemeğine telefon bağlantısıyla katıldı. “Ülkemiz çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemin içerisinde bu vatanda biliyorsunuz ülkemizi sevenler var, milletimizi sevenler var. Birde ne yazık ki ülkemizin düşmanı, milletimizin düşmanları var” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Sağlık alanında ve daha birçok alanda atılan adımlar ortadadır. Bunun yanında yine attığımız adımlardan bir tanesi Çanakkale Köprüsü temeli atılacak. Onun adı da 18 Mart Şehitler Köprüsü adını alacak.” Erdoğan, konuşmasının sonunda gazilerden referandum kampanyasında özel bir gayret göstermelerini istedi. Bunun üzerine gaziler, “Yanınızdayız Cumhurbaşkanım. Bunun çalışmasına çoktan başladık” karşılığını verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.