Referandum sonrası NATO vurgusu

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeyi öngören anayasa değişikliği halk oylamasından ‘evet’ sonucu çıkmasıyla Avrupa ülkeleri, söylemlerini değiştirme yoluna gitti. Kesinleşen sonuçları yorumlayan Avrupalı devlet yetkililerinin Ankara yaklaşımında güçlü bir ‘NATO üyesi vurgusu’ olduğu görüldü. Referandum sürecinde açıkça ‘hayır’ propagandası yapan Avrupa ülkeleri, sonuçların ‘evet’ yönünde tecelli etmesiyle söylemlerini yumuşattı. Oylamanın ardından resmi Twitter adresinden açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, Ankara yönetiminin önemli bir siyasi değişiklik yaptığının altını çizerek, “Türkiye, Çekya Cumhuriyeti ve AB’nin önemli partneri ve NATO’nun müttefiki kalmaya devam ediyor” dedi.

‘BÜYÜK KOMŞUMUZ’

Halk oylaması öncesinde “Atatürk hayatta olsa ‘hayır’ derdi” suistimaline başvuran Alman Bild gazetesine mülakat veren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in de benzer söylemi dikkat çekti. Ankara’nın Moskova ile yakınlaşmasından çekindiklerini belirten Gabriel, Türkiye’yi ‘NATO üyesi büyük komşumuz’ olarak nitelendirdi.

‘ETKİN GÜÇ OLACAK’

Corriere della Sera gazetesine konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Bakan Angelino Alfano da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi büyük güçlerle eşit seviyeye taşımaya çalıştığına dikkat çekti. Bunun uluslararası terörle mücadelede anlamlı bir rol edinmekle başladığını söyleyen Alfano, Ankara’nın son stratejisi hakkında “Geleneksel, aynı zamanda yenilikçi bir bakış açısıyla, büyük güçlerle eşit seviyede olmak istiyor” yorumunda bulundu. Türkiye ile İtalya’nın NATO müttefiki olduğuna değinen Alfano, “Türkiye ile işbirliği, NATO’da karşılıklı çıkarlara dayalı bir işbirliğidir” dedi.