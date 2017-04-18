Referandum sonrası NATO vurgusu
Halk oylaması sürecinde taraf olarak ‘hayır’ cephesine çalışan Batı ülkeleri, ‘evet’ sonucunun ardından Türkiye ile müttefik olduğunu hatırladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra Avrupalı liderler açıklamalarında Ankara’nın NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeyi öngören anayasa değişikliği halk oylamasından ‘evet’ sonucu çıkmasıyla Avrupa ülkeleri, söylemlerini değiştirme yoluna gitti. Kesinleşen sonuçları yorumlayan Avrupalı devlet yetkililerinin Ankara yaklaşımında güçlü bir ‘NATO üyesi vurgusu’ olduğu görüldü. Referandum sürecinde açıkça ‘hayır’ propagandası yapan Avrupa ülkeleri, sonuçların ‘evet’ yönünde tecelli etmesiyle söylemlerini yumuşattı. Oylamanın ardından resmi Twitter adresinden açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, Ankara yönetiminin önemli bir siyasi değişiklik yaptığının altını çizerek, “Türkiye, Çekya Cumhuriyeti ve AB’nin önemli partneri ve NATO’nun müttefiki kalmaya devam ediyor” dedi.
‘BÜYÜK KOMŞUMUZ’
Halk oylaması öncesinde “Atatürk hayatta olsa ‘hayır’ derdi” suistimaline başvuran Alman Bild gazetesine mülakat veren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in de benzer söylemi dikkat çekti. Ankara’nın Moskova ile yakınlaşmasından çekindiklerini belirten Gabriel, Türkiye’yi ‘NATO üyesi büyük komşumuz’ olarak nitelendirdi.
‘ETKİN GÜÇ OLACAK’
Corriere della Sera gazetesine konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Bakan Angelino Alfano da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi büyük güçlerle eşit seviyeye taşımaya çalıştığına dikkat çekti. Bunun uluslararası terörle mücadelede anlamlı bir rol edinmekle başladığını söyleyen Alfano, Ankara’nın son stratejisi hakkında “Geleneksel, aynı zamanda yenilikçi bir bakış açısıyla, büyük güçlerle eşit seviyede olmak istiyor” yorumunda bulundu. Türkiye ile İtalya’nın NATO müttefiki olduğuna değinen Alfano, “Türkiye ile işbirliği, NATO’da karşılıklı çıkarlara dayalı bir işbirliğidir” dedi.
Viyana kapıları ‘Evet’le sarsıldı
Paskalya bayramı nedeniyle yazılı basının geç çıktığı Avusturya’da Heute gazetesi, anayasa değişikliği referandumunu “Viyana, Erdoğan’ın yeni başkenti!’’ yorumuyla manşetine taşıdı. Haberde, Viyana’da yaşayan Türklerin yüzde 74,6’sının ‘evet’ oyu verdiği ve bu oranın Ankara’yı bile geride bıraktığı vurgulandı.
‘Çocuklarını vatandaşlıktan çıkartalım’
Yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yüksek oranda ‘evet’ demesinin ardından Avrupa’da başlayan “Vatandaşlıktan atalım” değerlendirmesine Almanya da katıldı. Die Welt gazetesine konuşan Hristiyan Birlik partileri Federal Meclis Grubu içişleri uzmanı Stephan Mayer, gelecek yasama döneminde Türk kökenlileri vatandaşlıktan çıkarma işlemi hakkında çalışılması gerektiğini söyledi. Mayer, “En azından çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin çocukları Almanya’da yaşamıyorsa çocukların çifte vatandaşlığının iptal edilmesi gerekir” dedi. Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Almanya’daki Türklerin siyasi tercihinin kendisini ürküttüğünü belirterek “Entegrasyona ağırlık vermek zorundayız” dedi.
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