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Referandum yenilgisine milli iradeyi gasp formülü

Türkiye tarihi bir karar için pazar günü sandık başına gitti ve halk son sözü söyleyerek darbe anayasasını değiştirecek olan 18 maddeye 'Evet' dedi. Referandum sonuçları belli olur olmaz halkoylamasının itibarına karşı mesnetsiz iddialarla savaş başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinden yükselen istifa seslerini bastırmanın yolunu halk oylamasının itibarını zedeleme formülünde buldu ve referandumun iptalini isteyerek yeni bir skandala imza attı.

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Referandum kampanyasını Türkiye’ye savaş açan FETÖ, PKK, DHKP-C cephesi ile kol kola yürütme kararı alan Kılıçdaroğlu, referandum sonucunda uğradığı yenilgiyi yeni yalanlara sarılarak bastırma çabasına girdi. Referandum sonucuna gölge düşürmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun belgelerle yalanlanan iddialarla milli iradeyi gasp etme girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak düştü.

Referandum sonuçları belli olur olmaz halkoylamasının itibarına karşı mesnetsiz iddialarla savaş başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinden yükselen istifa seslerini bastırmanın yolunu halk oylamasının itibarını zedeleme formülünde buldu ve referandumun iptalini isteyerek yeni bir skandala imza attı.

Türkiye’nin 1.3 milyon oy farkla ‘Evet’ dediği referandumdan sonra PKK sempatizanı AGİT temsilcilerinin sözlerinden yola çıkan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’da olduğu gibi şimdi de milli iradenin gasp edilmesini savundu.

YALAN MAKİNASINA DÖNEN KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR 

Kılıçdaroğlu, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de yenilgiyi hazmedemeyince yeni oyunlara ve yalanlara başvurmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bu seçimde de yenileceğini kendi partisi içinde yer alan Yalova Milletvekili Muharrem İnce bile açıklamışken referandum sonrası CHP'li bir grup Genel Merkez önüne gelerek 'Kemal istifa' diye protesto gösterisinde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU  

Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik protesto sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısı da protestoya dahil olarak kampanyayı sosyal medya üzerinden devam ettirerek seslerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı. CHP'li sosyal medya kullanıcılarının protestosu kısa sürede Twitter'da #Kemalİstifa hashtag'i ile gündem oldu.  

 

 

 

İSTİFA ETMEMEKTE ISRARLI  

Antalya milletvekili Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından CHP'nin başına geçen ve 8 seçimdir hiçbir vizyon, hedef ve projesi olmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları bir türlü Kılıçdaroğlu'nun gündemine giremedi. 

TEK DERDİ MİLLETİN İRADESİNE SAYGISIZLIK 

İstifa çağrılarına kulağını tıkayan Kılıçdaroğlu gitmeye korktuğu halkın yüzde 51.4 oyu ile kabul edilen anayasa değişiklik referandumuna ilişkin yaptığı provoke açıklamaları da YSK tarafından belgelerle yalanlanmıştı.

YALANCILIKTA ZİRVE YAPAN SİYASETÇİ OLDU 

Referandum sürecinde sayısız yalanla seçmeni aldatmaya çalışan Kılıçdaroğlu hayır oyları yüzde ellinin üzerinde diyerek siyasette değil ama yalancılıkta zirve yaptı.

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