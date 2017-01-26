Referandumda evet oranı yüzde 62
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik referandum heyecanı başladı. ORC Araştırma Şirketi, 36 ilde 10-11 Ocak tarihleri arasında toplam 2 bin 340 kişi ile telefonda görüşerek seçmenin nabzını tuttu.
Araştırmaya katılanların yüzde 62’si referandumda “Evet” diyeceklerini belirtti. “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 38 oldu. AK Parti’li seçmede evet oranı yüzde 96, CHP’de yüzde 6.3, MHP’de yüzde 56, HDP’de ise yüzde 3. Coğrafi bölgelerde de oranlar farklı oldu. Karadeniz’de “Evet” oranı yüzde 70, Güneydoğu’da yüzde 68.1, İç Anadolu’da yüzde 65, Doğu Anadolu’da yüzde 65, Marmara’da yüzde 61.4, Akdeniz’de yüzde 57.5, Ege’de yüzde 48,4.
YEREL MEDYA DESTEK VERDİ
Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanlığı Sistemine referandum oylamasında, 320 yerel medyanın ‘evet’ oyu vereceğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizi siyasi istikrarsızlıktan kurtaracak. Türkiye artık istikrarlı bir yönetim ile geleceği planlayabilmek istiyor, Türkiye’nin kendisine uyan bu Sistemi ile hızlı kalkınmasının önü açılmış olacaktır” dedi.
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