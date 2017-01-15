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Referandumdan zaferle çıkacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş Mahalle Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

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Temurci, şunları kaydetti: “Yeni Türkiye’ye adım adım yürürken İstanbul’da, sokaklarda, evlerde her yerde hazırlıkları yapacak ekiple birlikteyiz. Biz 2002 yılından bu yana kazandığımız tüm zaferlerin başlangıcını mahallelerde yaptık. Nasıl aile toplumun çekirdeğini oluşturuyorsa AK Parti için de mahalleler bu teşkilatın çekirdeğini ve omurgasını oluşturuyor.” Temurci, şöyle devam etti: “Kahraman milletimizin talebi, kendi iradesine dayanan ve ülkemizin yarınlarını güvence altına alan yeni bir anayasadır. Sohbetler yaparak yeni anayasanın önemini anlatacaksınız. Ev ziyaretleri yapacağız ve referandumdan inşallah zaferle çıkacağız.” 

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