Şentop: AİHM'nin referandumla ilgili karar verme yetkisi yok

A Haber'e konuk olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "AİHM'nin referandumla ilgili karar alma yetkisi var mı?" sorusuna cevap verdi. Şentop, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin seçimlerle ilgili vereceği kararların bireysel niteliğinde olduğunu bugüne kadar görüyoruz. Yani bir şahsın seçme ya da seçilme hakkıyla ilgili kararları olduğunu görüyoruz. Topyekün bir ülkedeki seçimlerin geneliyle ilgili AİHM’nin karar veremeyeceğini düşünüyorum ve böyle bir yetkisinin de olmadığını düşünüyorum. Ülkede yapılmış olan 50 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen bir halk oylamasının iptalini AİHM’nin insiyatifine bırakacak olursak o zaman seçim yapma imkanınız olmaz" dedi.