Referandumun daha mürekkebi kurumadı

Başbakan Yıldırım 24 Haziran erken seçimlerine sayılı günler kala temposunu arttırdı. Yıldırım, Muş ve Bitlis seyahatleri öncesinde 24 Televizyonu Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in sorularını yanıtladı. Yıldırım’ın bazı sorulara verdiği cevaplar özetle şöyle:

OHAL seçim sonrası kalkabilir mi, artık tamam mı?

Zaten Cumhurbaşkanımız açıkca söyledi. Artık bunun üzerinde tartışma abesle iştigal. Kararı milletin seçtiği Cumhurbaşkanı verecek, onun kabinesi verecek. Cumhurbaşkanımız 24 Haziran günü tekrar seçildiğinde herhalde ele alacağı konulardan biri de bu olacak diye düşünüyorum.

Kandil’e operasyon an meselesi, hazırlıklar var. Kandil’de ne aşamadayız?

İçeride biz terörü büyük oranda kontrol altına almamıza rağmen, Irak’taki otorite boşluğundan yararlanarak Sincar’da, Kandil’de, Mahmur’da, Süleymaniye taraflarında buralardan terör olayları yaşamaya devam ediyoruz... Terör bizi buradan rahatsız ediyor, Irak’ı da rahatsız ediyor. Esasen biz Irak Merkezi Hükümeti ve oradaki koalisyon güçleri ile daha yakın bir çalışma içinde ortadan bu terörü kaldırmak istiyoruz. Birinci tercih bu. Ama bu mümkün olmadığı durumda. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak... Terörü sıcak takiple mahallinde yok etme hakkımız var. yani Zeytin Dalı Harekatı’nda da bunu yaptık Fırat Kalkanı’nda da bunu yaptık. Şartlar neyi gerektirirse, Kandil’de başka yerler de de dahil nerede terör bize bir zarar veriyorsa, bunları yapmak bizim görevimiz.

Aynı durum Sincar ve Mahmur için de geçerli mi?

Esas olan terördür, terör nerede vaki oluyorsa ülkemize yönelik, bizim orada müdahale etme hakkımız var. O bakımdan Kandil ise Kandil, başka yer ise başka yer. Tabi bütün bunları Irak Merkezi Hükümeti ile koordinasyon içinde yapmayı tercih ederiz.

Terörle mücadele son derece önemli adımlar atıldı. Bölgede terör tehdidi ortadan kalktı...

Özellikle son iki yıl terörle mücadelede çok önemli mesafe katettik. Bayrağımız dağlarda dalgalanıyor. Bölgedeki Kürt kardeşlerimiz ay yıldızlı bayrağı elinden düşürmüyor. Bu büyük bir dönüşüm. Çünkü can korkusu ortadan kalktı. Bununla yetinmedik Suriye sahasında terörü yok ettik, oradaki kardeşlerimizi büyük bir zulümden kurtardık. Şimdi Kuzey Irak’ta bunu yapmaya çalışıyoruz. Bazı emperyal güçler, bölgede kürtlerin kanları canları üzerinden bir plan yapıyor. Kürtlere

bir devlet kurmak gibi bir hayalin

peşine düşmüşler. Kürtlerin devleti var. Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti’dir...

MiLLETLE DALGA MI GEÇiYORSUNUZ?