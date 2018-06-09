Referandumun daha mürekkebi kurumadı
Başbakan Yıldırım muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaadini eleştirerek “Millet referandumda kararı vereli daha bir yıl olmuş, mürekkebi kurumamış. Milli iradenin verdiği kararı tartışmaya açmaya gerek yok” dedi.
- MELİK YİĞİTEL
Başbakan Yıldırım 24 Haziran erken seçimlerine sayılı günler kala temposunu arttırdı. Yıldırım, Muş ve Bitlis seyahatleri öncesinde 24 Televizyonu Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in sorularını yanıtladı. Yıldırım’ın bazı sorulara verdiği cevaplar özetle şöyle:
OHAL seçim sonrası kalkabilir mi, artık tamam mı?
Zaten Cumhurbaşkanımız açıkca söyledi. Artık bunun üzerinde tartışma abesle iştigal. Kararı milletin seçtiği Cumhurbaşkanı verecek, onun kabinesi verecek. Cumhurbaşkanımız 24 Haziran günü tekrar seçildiğinde herhalde ele alacağı konulardan biri de bu olacak diye düşünüyorum.
Kandil’e operasyon an meselesi, hazırlıklar var. Kandil’de ne aşamadayız?
İçeride biz terörü büyük oranda kontrol altına almamıza rağmen, Irak’taki otorite boşluğundan yararlanarak Sincar’da, Kandil’de, Mahmur’da, Süleymaniye taraflarında buralardan terör olayları yaşamaya devam ediyoruz... Terör bizi buradan rahatsız ediyor, Irak’ı da rahatsız ediyor. Esasen biz Irak Merkezi Hükümeti ve oradaki koalisyon güçleri ile daha yakın bir çalışma içinde ortadan bu terörü kaldırmak istiyoruz. Birinci tercih bu. Ama bu mümkün olmadığı durumda. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak... Terörü sıcak takiple mahallinde yok etme hakkımız var. yani Zeytin Dalı Harekatı’nda da bunu yaptık Fırat Kalkanı’nda da bunu yaptık. Şartlar neyi gerektirirse, Kandil’de başka yerler de de dahil nerede terör bize bir zarar veriyorsa, bunları yapmak bizim görevimiz.
Aynı durum Sincar ve Mahmur için de geçerli mi?
Esas olan terördür, terör nerede vaki oluyorsa ülkemize yönelik, bizim orada müdahale etme hakkımız var. O bakımdan Kandil ise Kandil, başka yer ise başka yer. Tabi bütün bunları Irak Merkezi Hükümeti ile koordinasyon içinde yapmayı tercih ederiz.
Terörle mücadele son derece önemli adımlar atıldı. Bölgede terör tehdidi ortadan kalktı...
Özellikle son iki yıl terörle mücadelede çok önemli mesafe katettik. Bayrağımız dağlarda dalgalanıyor. Bölgedeki Kürt kardeşlerimiz ay yıldızlı bayrağı elinden düşürmüyor. Bu büyük bir dönüşüm. Çünkü can korkusu ortadan kalktı. Bununla yetinmedik Suriye sahasında terörü yok ettik, oradaki kardeşlerimizi büyük bir zulümden kurtardık. Şimdi Kuzey Irak’ta bunu yapmaya çalışıyoruz. Bazı emperyal güçler, bölgede kürtlerin kanları canları üzerinden bir plan yapıyor. Kürtlere
bir devlet kurmak gibi bir hayalin
peşine düşmüşler. Kürtlerin devleti var. Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti’dir...
MiLLETLE DALGA MI GEÇiYORSUNUZ?
Muhalefet parlamenter sisteme dönüş’ vaadediyor?
AK Parti MHP ve BBP Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Karşımızda yine ‘hayır’ bloğu var. En büyük çelişki şurada: ‘Parlamenter sisteme geri döneceğiz’ diyorlar. Kardeşim millet ile dalga mı geçiyorsunuz? Millet referandumda bu kararı vereli daha bir yıl olmuş, daha mürekkebi kurumamış. Milletin iradesine saygı gösterin... Ama milletin verdiği kararı içine sindiremeyenleri millet nasıl oy verecek göreceğiz. Onun için bizim dediğimiz şu: Bu tartışmalar artık geride kalsın. Milli iradenin verdiği kararı tartışmaya açmaya gerek yok. İlla parlamenter sisteme geri döneceksiniz. Ama anlattıklarına bakarsanız büyük büyük laflar ediyorlar. Arkasından diyorlar ki parlamenter sisteme döneceğiz. Bunun ikisi bir arada olmuyor.
Çoğunluğu millet bizeverecek...
Sandıktan nasıl bir sonuç çıkar?
Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçeceğiz. Ben Meclis’te de bir sorun olacağını görmüyorum. Kaldı ki Cumhur İttifakı dolayısıyla bir artıyla giriyoruz seçime.
AK Parti’nin tek başına çoğunluk olacağına dair endişeniz yok...
Niye olsun ki? Çalışmak bizden, gayret etmek bizden, destek milletten, tevfik Cenab-ı Haktan diyorum. Tabi Cumhur İttifakı içinde resmen MHP ve AK Parti var ama AK Parti listelerinde BBP de var. Dolayısıyla çok güçlü bir şekilde seçime giriyoruz.
Muhalefet adaylarının yapılanları yıkacaklarını, projeleri iptal edeceklerini vadettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “Siz enkaz ekibi misiniz? Akıllarınca ülkenin gelişmesine, büyümesine engel olacaklar” dedi.
AK PARTİ Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis ve Muş’ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken, muhalefetin, millete hizmet yerine milletin dini, diyaneti, kılığı ve kıyafetiyle uğraştığını kaydetti. Yıldırım, “Millete hizmet götürmek yerine köylerin, beldelerin, şehirlerin isimlerini değiştirdiler. Sen Nurs köyünün ismini değiştirebilirsin ama bu milletin gönlünden Saidi Nursi sevgisini çıkarabilir misin? Nurşin’i Güroymak yaptın da başın göğe mi değdi?” dedi.
HEDEFLERİ YIKMAK
Muhalefet adayının, “Yıkacağız, AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız. AK Parti’nin projelerini iptal edeceğiz. Kanal İstanbul’u, yerli arabayı yapmayacağız, orayı kapatacağız, burayı yıkacağız” dediğini aktaran Yıldırım, “Siz enkaz ekibi misiniz? Memleketi mi idare edeceksiniz, enkazcılık mı yapacaksınız? Taş üstüne taş koymaktan bahsetmiyorlar da yıkmayı, yok etmeyi bolca söylüyorlar. Bunlar akıllarınca bu ülkenin gelişmesine, büyümesine engel olacaklar” diye konuştu.
TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR
Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, “FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Kürtlerin de Türklerin de PKK gibi bir sorunu var” ifadesini kullandı. HDP’nin oyu vatandaştan aldığını ancak talimatı da Kandil’den aldığını vurgulayan Yıldırım, vatandaşların, “Türk, Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir” sloganı üzerine “Kürt, Türk kardeştir, ayrımcılık, bölücülük yapan alçaktır, kalleştir” diye cevap verdi.
PKK’YA ‘EDİ BESE’ DEDİ
Kürtçe edi bese (artık yeter) diyen Yıldırım, “Vakit terör ve terör uzantılarını sandığa gömme zamanıdır. Türkiye’de gençleri, çocukları dağa kaçırma, esnaftan haraç toplama, zorla kepenk kapatma dönemi artık bitmiştir. Bundan sonra bu topraklarda barış şarkıları söylenecek” dedi. Başbakan Yıldırım, “24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır” dedi.
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