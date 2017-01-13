Reformun en kritik 2 maddesi tamam

Meclis’te iki gün önce kavga çıkaran CHP’liler, önceki akşam yapılan oturumda sakin durarak kamuoyunu şaşırttı. Anayasa değişikliğinin en kritik maddenin görüşmeleri beklenenin aksine oldukça sakin geçti. Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerde aranacak özelliklerin sıralandığı teklifin 7. maddesinin görüşmeleri yapıldı. Maddenin oylamasına ise 482 milletvekili katıldı. Cumhurbaşkanının partisiyle bağının sürmesine imkan sağlayan madde, 136 ret oyuna karşılık 340 oyla kabul edildi. Oylamada 4 boş, 2 de geçersiz oy kullanıldı.

PARTİYLE BAĞI SÜRECEK

Buna göre, cumhurbaşkanı; kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.

TEK ADAY KALIRSA…

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek.

YÜRÜTME YETKİSİ…

Teklifin ikinci kritik maddesi olarak görülen Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 8. Madde de beklenilenin aksine sakin bir ortamda tamamlandı. 481 milletvekili oy kullanırken, “kabul” 340, ret oyu ise 135 oldu. 5 boş, 1 de geçersiz oy kullanıldı. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa’nın 104. Maddesinde değişiklik getiren maddeyle cumhurbaşkanı devletin başı sayılacak. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına ait olacak. Kanunlar ve TBMM İçtüzüğü›yle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilecek.

YARDIMCILARINI VE BAKANLARI ATAYACAK

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayıp görevlerine son verebilecek. Üst düzey kamu yöneticilerini atayıp görevlerine son verebilecek. Milletlerarası anlaşmaları imzalayıp yayınlayabilecek. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunabilecek. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilecek.