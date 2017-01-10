Reina Katliamı’na yaşam şekli kamuflajı

Reina katliamı soruşturmasında ele geçen her bilgi, saldırının ‘’Yaşam tarzı’ tartışmalarıyla kapatılmak istenmesini boşa çıkarıyor. DEAŞ’lı teröristin ünlü bir eğlence mekanında yılbaşı kutlaması yapan laik Müslümanları hedef aldığı ve Türkiye’deki yılbaşı kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamaların buna çanak tuttuğu iddialarının aksine, aylar önce planlanan saldırının ilk hedefinin Arap kökenli ünlü işadamları ve onların varislerini hedef aldığı, ikinci hedefin de Türkiye’nin istikrarını, ekonomik yatırımlarını ve turizmini baltalamak olduğu ortaya çıktı.

DEAŞ ORGANİZATÖRÜ

Saldırıda, son zamanlarda Batı dünyası yerine Türkiye’ye yönelen Arap sermayesine de suikast ve sabotaj yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Reina katliamı soruşturmasında, saldırıda gözcüler dahil en az 7 teröristin yer aldığının belirlenmesinin ardından gözler diğer altı isme çevrildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla çökertilen 3 DEAŞ hücresindeki altı erkekten en az birinin, Reina katliamında bizzat ya da yardımcı olarak yer aldığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Reina katliamında, güvenlik kamerası kayıtlarında görünen eli silahlı kişinin “Ebu Muhammed Horasani” kod adlı Abdulgadir Masharipov olduğunun belirlenmesinin ardından, Masharipov’un saldırı öncesinde Wushouerkare Abulizi ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Masharipov ve Abulizi’nin, Konya-İstanbul-İzmir hattında çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı, tetikçi Masharipov’un 15 Aralık’ta yanında bir DEAŞ’lıyla birlikte Reina saldırısı için İstanbul’a gelirken, Abulizi’nin 27 Aralık’ta İzmir’e geçtiği belirlendi.

15 ÖNCE GİRİŞ YAPTI

Abulize’nin kargoyla Konya’dan İstanbul’a göndermek istediği silah ve mermiler, otobüs firmasının dikkatiyle ele geçerken silahın İstanbul’daki alıcısı olan akrabası A.Abulize gözaltına alındı. Bu arada, Abulize adına kayıtlı kimliğinde ne kadar doğru olup olmadığı da teyit edilmedi. Masharipov’un Reina’yı yılbaşı hutbelerinden sonra hedef almadığı, aylar önce planlanan saldırı için 15 gün önceden Türkiye’ye geldiği belirlendi.