Reina katliamından ‘FETÖ’nün izi çıktı

Reina’da 39 kişinin katledildiği saldırıda DEAŞ’lı tetikçi Abdulgadir Masharipov’un yalnız olmadığı kesinleşti. Katliamı DEAŞ üstlendi ancak soruşturmaya FETÖ ve yabancı istihbarat servislerinin bağlantısı da dahil oldu. Eldeki somut bulgulara göre saldırıda bir değil üç tetikçi vardı ve gözcülerle birlikte terörist sayısı en az yediydi. Teröristler, önce ‘hedef gözeterek’ çok önceden belirlenmiş isimleri öldürdü, sonra yaylım ateş açtı. Eğlence yerindeki boş kovanların üç farklı silaha ait olduğu da belirlendi.





ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ

Yaralı kurtulan görgü tanıkları, olaydan sonra özellikle Arap kökenli turistlerin hedef alınarak ateş açıldığını ve saldırganların üç kişi olduğu yönünde ifade verdi. Kamera ve cep görüntülerin uzman isimlerce incelenmesinin ardından, saldırganların önceden belirlenmiş hedeflere yöneldikleri, asıl öldürmeleri gereken kişileri katlettikten sonra hedef şaşırtmak için diğer insanları da taradığı görüldü. Tetikçi Masharipov’un içeriye girmesiyle beraber diğer teröristlerin de harekete geçtiği ve içerde daha önceden seçtikleri bazı kişileri hedef alarak öldürmeye başladıkları öğrenildi. Biri kadın olduğu kesinleşen saldırganların hedef şaşırtmak için asıl öldürmeye geldikleri kişileri katlettikten sonra rastgele ateş etmeye başladıkları, işlerini bitirince etraftaki insanların geçici körlüğüne neden olan Flash Bang isimli bombayı patlatarak kaçtıkları tespit edildi. Teröristlerin saldırıda kullandığı bu mühimmatın dünyada genellikle iki ülke istihbaratı ve ordusunda bulunduğu, Mavi Marmara baskınında da kullanıldığı öğrenildi.

DELTAVİP FETÖ İLİŞKİSİ

Soruşturmada en dikkat çeken ayrıntı ise eğlence merkezinin güvenliğin 2012’den beri yürüten Deltavip isimli güvenlik şirketiyle ilgili. Şirketin FETÖ soruşturması kapsamın incelendiği öğrenilirken ‘Deltavip’ Özel Güvenlik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özcan’ın FETÖ’nün önemli finansörlerinden olduğu iddia edildi. Özcan’ın 17-25 Aralık darbe girişimi sürecini önceden bildiği, FETÖ’nün montaj kaset komplolarını yayınlanmadan önce çevresine anlattığı, FETÖ bağlantılı şirketlere maddi destek sağladığı iddia edildi. FETÖ’nün ‘Truva atı’ partilerinden olduğu kaydedilen Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi lideri Ahmet Eyüp Özgüç, örgüt üyeliğinden tutuklanan polislere destek vermişti.

Görgü tanığı: Birden fazla terörist vardı

Reina katliamında sağ kurtulan Suudi Arabistan vatandaşı Hassan Khashoggi, saldırıda birden fazla terörist gördüklerini söyledi. Saldırganlardan birinin kadın olduğunu ifade eden Khashoggi, bir kişinin “O kadın neden bizi öldürmek istiyor” diye bağırdığını duyduğunu kaydetti. Saldırganların silah kullanma konusunda deneyimli ve iyi eğitilmiş olduğunu düşünen Khashoggi, “Rastgele ateş açmıyorlardı. Bunun yerine masalar arasında dolaşıp direkt hedef alıyorlardı” diye konuştu.

Güvenlik tasfiyesi

FETÖ’nün en büyük finans kaynaklarından biri, özel güvenlik sektörüydü. FETÖ’nün, katliamdan önce Reina’dan Danıştay’a kadar pek çok kurumda özel güvenlikleri tasfiye edip kendi özel güvenlik şirketlerini getirdiği iddiası gündeme gelmişti. FETÖ’cü polis ve yargı mensupları, Ergenekon soruşturmaları kapsamında Reina’ya da operasyon yapmıştı. Operasyonla Reina’nın güvenliğini sağlayan özel güvenlik şirketi tasfiye edilmişti.