Kurtulmuş: Reina saldırısı vekalet savaşı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının bir kişinin, terör örgütü grubunun ya da hücrenin tek başına yapabileceği bir eylem olmadığına dikkati çekerek, “Mutlaka arkasında istihbarat destekleri vardır, birtakım güçlerin sağladığı lojistik destekler vardır” dedi. 24 TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Şu çok net, dünyadaki hiçbir terör örgütü arkasında bir istihbarat desteği, siyasi ve lojistik destek olmadan bir hafta bile ayakta kalamaz. Bunu hepimizin görmesi lazım” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, “Terör maalesef özellikle 1990’lardan sonraki süreçte uluslararası ilişkilerin bir aracı olarak kullanılmaya çalışıldı. Özellikle dünyanın problemli bölgelerinde, sorunların çok olduğu bölgelerde terör örgütleri üzerinden vekalet savaşlarını yapan güçler ortaya çıktı. Dolayısıyla gördüğümüz DEAŞ’ tır, PKK’dır, PYD’dir, FETÖ’dür... Bu örgütlerin isimlerinden daha önemlisi, bu örgütleri kim kullanıyor? Hangi vekalet savaşının bir parçasıdır, hangi vekalet savaşının maşasıdır? Bunu görmek lazım” diye konuştu.

KİMLER DESTEK SAĞLADI

Reina’ya düzelen saldırının failinin yakalandığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Ama o gün orada saldırıya karışan başkaları var mıydı, onlar bir şekilde oradan kaçırılıp kurtarıldı mı? Bunlara bu lojistik destekleri kimler sağladı? Saldırganı yakalayan emniyet güçlerimizin inşallah başarıyla bu işin arkasındaki gerçeği de ortaya çıkaracağına inanıyorum” dedi.

KARLOV’UN ÖLDÜRÜLMESİ

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın Türkiye ile Rusya’yı birbirinden uzaklaştıracak ve Suriye’deki karmaşanın devam etmesini sağlayacak bir adım olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Dolayısıyla bir terör faaliyeti olmaktan ziyade siyasi bir çalışmadır. Reina da siyasi bir çalışmadır, siyasi hedefi olan bir eylemdir” diye konuştu. Kurtulmuş, Karlov suikastının ve Reina saldırısının arkasındaki esas güçler ortaya çıkarıldıktan sonra bu örgütleri maşa olarak kullanan ülkelerin çok daha dikkatli davranmak durumunda kalacaklarını dile getirdi.