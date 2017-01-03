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Reina terör saldırısıyla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: Ateşkesle bağı var

MHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, 'Bu terör saldırının El Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye'de hayata geçirilen ateşkes sürecinin ve yeni baştan kurulma çabası gösterilen bölgesel dengelerin payı vardır ve bu çok açıktır. IŞID maşadır. Batı'nın şiddet aparatıdır' dedi.

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Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

 Küresel güçler tarafından dört parçalı birleşik büyük Kürdistan kurma çabaları yavaşta olsa devam etmektedir

1 Ocak 2017 Reina katliamı, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin artçı sarsıntısıdır. Çıbanın başı okyanus ötesindedir

Gözü dönmüş caniler katliam yapsalar da bu milletin surlarını aşamayacak, bu büyük devletin sırrını yere getiremeyecekler .Aramızı bozmak isteyenlere müsade etmeyeceğiz. Sosyal medyadaki dehşet verici mesajlar bu milletin değerleriyle bağdaşmıyor.

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