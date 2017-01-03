Reina terör saldırısıyla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: Ateşkesle bağı var MHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, 'Bu terör saldırının El Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye'de hayata geçirilen ateşkes sürecinin ve yeni baştan kurulma çabası gösterilen bölgesel dengelerin payı vardır ve bu çok açıktır. IŞID maşadır. Batı'nın şiddet aparatıdır' dedi.