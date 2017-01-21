Rejim değişmiyor
Orman Bakanı, Eroğlu, anayasa profesörleri, gazeteciler, STK temsilcileri ve her kesimden uzmanın katıldığı ‘Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi’ toplatısında anayasa değişikliğiyle rejimin değil yönetim sisteminin değiştiğini söyledi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin, “İnşallah hayırlı olur, milletimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu telakki ediyor ama yanlıştır. Rejim falan değiştiği yok” dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi” toplantısına verilen arada anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa paketinin 339 oyla kabul edildiğini belirten Bakan Eroğlu, “Güzel oldu. İnşallah bundan sonra söz de, karar da milletin. Referanduma gidilmesi söz konusu. Biz de zaten sonuç 367 de olsa millete gideceğimizi ifade etmiştik.
MİLLETE GÜVENİYORUZ
Dolayısıyla millete gidiyoruz. Esas itibarıyla karar verecek olan aziz Türk milletidir. İnşallah hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin her yerinden anayasa profesörlerinin, konusunda uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı toplantıda bir değerlendirme yapıldığını aktaran Eroğlu şunları söyledi: “İnşallah hayırlı olur, milletimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Toplantıda anayasa ile ilgili neler yapılacak, vatandaşa bu nasıl anlatılacak. Gerçekten bu konuda, bu anayasanın millet adına getirdiği bir takım avantajlar var onlar ele alındı ve müzakere edildi. Herkesin düşüncesi alınıyor. Her gruptan seçkin bir katılımcı var. Onlardan istifade edeceğiz, bir rapor hazırlayacağız. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu telakki ediyor ama yanlıştır. Rejim falan değiştiği yok.
4 MADDE AYNEN KALIYOR
Rejim yine Cumhuriyet. İlk dört madde aynen kalıyor. Değişiklik yapılamaz. Ama özellikle yönetim şekli değişiyor. Daha hızlı, daha süratli karar verecek bir yönetim şekline geçilecek. Bunun adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir.” Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yaptığını, referandumun nisan ayının başında olabileceğini bildirdi.
Yeni Türkiye’nin ilk harcı atıldı
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, TBMM’nin aldığı kararla yeni Türkiye’nin ilk harcını attığını söyledi. Mersin Tarsus’ta konuşan Bağış şunları söyledi: “Bundan sonraki süreç milletin süreci, Meclis yeni bir hükümet sistemi ile ilgili tasarısını halka arz edilmek üzere Cumhurbaşkanımıza gönderdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızı kısa bir süre içerisinde bunu imzaladıktan sonra yüksek seçim kurulu bir tarih belirleyecek ve hep beraber yeni Türkiye’nin adımlarını atmak için hep beraber sandıklara gideceğiz.” Gençlerden umutlu olduklarını kaydeden Bağış, şöyle konuştu: “Doğulusu ile batılısı ile Türkü ile, Kürdü ile, Çerkezi ile, Lazıyla, Boşnağıyla, Zazasıyla, Alevisiyle, Sunnisiyle, AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi bütün siyasi farklılıklarıyla Türkiye’nin bu gençliği en büyük sermayesidir. İşte bu yasa değişikli aynı zamanda gençlerinde önünü açacak.”
Milletimiz Yeni Türkiye’ye evet diyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, “Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye’ye evet diyecek” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletin hak ettiği güçlü yönetim sistemini sağlayacak anayasa değişikliği için Meclis’in görevini yaptığını belirtti. Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hamdolsun Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye’ye EVET diyecek. Bu ideal için, Mecliste fedakarca emek sarf eden ve bir tarihi sorumluluğu omuzlayan, AK Parti Grubumuzu ve MHP Grubu’nu tebrik ediyorum.”
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