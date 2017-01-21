Rejim değişmiyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin, “İnşallah hayırlı olur, milletimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu telakki ediyor ama yanlıştır. Rejim falan değiştiği yok” dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi” toplantısına verilen arada anayasa değişikliği teklifinin yasalaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa paketinin 339 oyla kabul edildiğini belirten Bakan Eroğlu, “Güzel oldu. İnşallah bundan sonra söz de, karar da milletin. Referanduma gidilmesi söz konusu. Biz de zaten sonuç 367 de olsa millete gideceğimizi ifade etmiştik.

MİLLETE GÜVENİYORUZ

Dolayısıyla millete gidiyoruz. Esas itibarıyla karar verecek olan aziz Türk milletidir. İnşallah hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin her yerinden anayasa profesörlerinin, konusunda uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı toplantıda bir değerlendirme yapıldığını aktaran Eroğlu şunları söyledi: “İnşallah hayırlı olur, milletimize güveniyoruz. Bu çok önemli bir dönüm noktasıdır. Toplantıda anayasa ile ilgili neler yapılacak, vatandaşa bu nasıl anlatılacak. Gerçekten bu konuda, bu anayasanın millet adına getirdiği bir takım avantajlar var onlar ele alındı ve müzakere edildi. Herkesin düşüncesi alınıyor. Her gruptan seçkin bir katılımcı var. Onlardan istifade edeceğiz, bir rapor hazırlayacağız. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu telakki ediyor ama yanlıştır. Rejim falan değiştiği yok.

4 MADDE AYNEN KALIYOR

Rejim yine Cumhuriyet. İlk dört madde aynen kalıyor. Değişiklik yapılamaz. Ama özellikle yönetim şekli değişiyor. Daha hızlı, daha süratli karar verecek bir yönetim şekline geçilecek. Bunun adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir.” Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yaptığını, referandumun nisan ayının başında olabileceğini bildirdi.