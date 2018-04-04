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Ruhani ile Putin'in görüşmesi başladı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 11.58' de başladı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" ev sahibi olarak çalışma yemeği verecek.

Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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