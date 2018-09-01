Rumları uyardı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz çıkarmaya başlayacağını açıklayarak Kıbrıslı Rumları uyardı: Hala kaybedecekleri bir şey olmadığını inanıyorlarsa yanılıyorlar, Rumlarla işbirliğindeki şirketler de maliyet-fayda analizlerini iyi yapmalı”
Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok sayarak Rum kesimi, İsrail, Mısır ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz hidrokarbonuna (doğalgaz) el koyma planını ağır darbe vuruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye yakında Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacak” dedi.
YUNAN GAZETESİ TA NEA’YA KONUŞTU
Çavuşoğlu, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte Rum tarafının KKTC’yi yok saymasını ‘basiretsizlik örneği’ olarak niteledi. Çavuşoğlu, “Kıbrıslı Rumlar, Ada sadece kendilerine aitmiş gibi davranıyor. Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon faaliyetleriyle Kıbrıslı Türklerin vazgeçilemez haklarını hiçe sayıyorlar” dedi. Çavuşoğlu, Ada’daki doğal kaynakların sadece Rumlara ait olmadığına ve Türk tarafının doğal haklara sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin de eşit olarak dahil edileceği bir karar mekanizmasının oluşturulması gerektiği çağrısında bulundu.
RUMLARA DA ŞİRKETLERE DE İKAZ
Türkiye’nin en baştan beri sorumsuzca adımlar atılmaması noktasında Rum tarafını uyardığını anlatan Çavuşoğlu, “Hala eğer kaybedecekleri bir şey olmadığını inanıyorlarsa yanılıyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hem kendisinin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını ve çıkarlarını koruyacağının altını çizerek, “Kıbrıslı Rumlarla hidrokarbon alanında işbirliği yapan şirketler de maliyet-fayda analizlerini iyi yapmalı ve durumlarını yeniden değerlendirmeliler” uyarısında bulundu. Hidrokarbon meselesi ile Kıbrıs sorunun çözümü arasında doğrudan ilişki kurmadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Aksine, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında hidrokarbonlara yönelik ortak karar mekanizması kurulması için bir çözümün beklenmesine gerek yok” dedi. Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin geçen temmuzda sona erdiğini anımsatarak, “Sebebi basit. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği hazmedemiyor” ifadelerini kullandı.
‘Kimse araştırma yapamaz’
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki haklarını kullandığını kaydeden Çavuşoğlu, tek taraflı adımların, geçersiz ikili anlaşmaların ve maksimalist tasarımların Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan egemenlik haklarına herhangi bir hukuki etkisinin olamayacağını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı içinde egemenlik haklarını tam olarak kullanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Hiçbir yabancı ülke, şirket ya da gemi Türkiye’nin kıta sahanlığı içinde ya da üzerindeki denizlerde izin verilmemiş hidrokarbon veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunamaz. Buna ilişkin olarak, Türkiye yakında Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacak.”
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