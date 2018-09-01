Rumları uyardı

Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok sayarak Rum kesimi, İsrail, Mısır ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz hidrokarbonuna (doğalgaz) el koyma planını ağır darbe vuruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye yakında Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacak” dedi.

YUNAN GAZETESİ TA NEA’YA KONUŞTU

Çavuşoğlu, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte Rum tarafının KKTC’yi yok saymasını ‘basiretsizlik örneği’ olarak niteledi. Çavuşoğlu, “Kıbrıslı Rumlar, Ada sadece kendilerine aitmiş gibi davranıyor. Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon faaliyetleriyle Kıbrıslı Türklerin vazgeçilemez haklarını hiçe sayıyorlar” dedi. Çavuşoğlu, Ada’daki doğal kaynakların sadece Rumlara ait olmadığına ve Türk tarafının doğal haklara sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin de eşit olarak dahil edileceği bir karar mekanizmasının oluşturulması gerektiği çağrısında bulundu.

RUMLARA DA ŞİRKETLERE DE İKAZ

Türkiye’nin en baştan beri sorumsuzca adımlar atılmaması noktasında Rum tarafını uyardığını anlatan Çavuşoğlu, “Hala eğer kaybedecekleri bir şey olmadığını inanıyorlarsa yanılıyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hem kendisinin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını ve çıkarlarını koruyacağının altını çizerek, “Kıbrıslı Rumlarla hidrokarbon alanında işbirliği yapan şirketler de maliyet-fayda analizlerini iyi yapmalı ve durumlarını yeniden değerlendirmeliler” uyarısında bulundu. Hidrokarbon meselesi ile Kıbrıs sorunun çözümü arasında doğrudan ilişki kurmadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Aksine, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında hidrokarbonlara yönelik ortak karar mekanizması kurulması için bir çözümün beklenmesine gerek yok” dedi. Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin geçen temmuzda sona erdiğini anımsatarak, “Sebebi basit. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği hazmedemiyor” ifadelerini kullandı.

‘Kimse araştırma yapamaz’