Ruslar çekildi Afrin kıskaçta

Terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin’e yönelik operasyon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay-Kilis sınır hattı boyunca yapılan askeri sevkiyatlar büyük oranda tamamlandı. Mardin, Hatay ve Kilis’e zırhlı araç ve tank sevkiyatının ardından sınır hattındaki güvenlik duvarı boyunca 12 noktada kapılar açıldı. Terör örgütlerinin yuvalandığı Suriye’nin Afrin kentine operasyon için Türkiye’nin diplomatik atakları da sonuçlarını verdi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Mille İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya ziyareti sonrasında, Rusya Afrin’in doğusundaki Tel Acar bölgesinden çekilmeye başladı. Ruslar; Minnag, Tel Rıfat’ta bulunan tüm unsurlarını Zahraa’ya çekti. TSK destekli ÖSO güçleri de Afrin’e kuşatma operasyonu için harekete geçti. TSK, Fırat Kalkanı Bölgesi’ni terörden “süpürme” harekatı ile temizlemişti.

SÜRPRİZ ÇEKİLME

Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın ziyareti sonrası Rusya dün ani bir kararla, Afrin’in doğusunda bulunan Tel Acar bölgesindeki askeri üslerinden çekilmeye başladı. Kafr Janna, Tel Rıfat, Minnag’da bulunan tüm Rus unsurları, rejimin kontrolündeki Zahraa’ya çekildi. Rusya’nın Zahraa’da yeni bir üs kurmaya başladığı ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve onun desteklediği ÖSO mensupları ise Afrin’deki terör varlığına karşı “Kuşatma Harekatı” uygulayacak. TSK Afrin’deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Afrin harekatı bu özelliğiyle Fırat Kalkanı Harekatı’ndan farklılılaşıyor. Fırat Kalkanı Harekatı bir “süpürme” harekatıydı.

AFRİN İZLENİYOR

Afrin’deki bütün terör hedefleri İHA’lar ve alandaki yerel unsurlar tarafından tek tek tespit ediliyor. Terör örgütüne ait mevziler, doçka, makineli tüfek ve zırhlı araçların bulunduğu noktalara ilişkin koordinatlar, TSK tarafından biliniyor. Bölgede PKK/PYD’lilerin her hareketi anlık olarak izleniyor.

LOJİSTİK KESİLECEK

Edinilen bilgiye göre; Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak. Kuşatma Harekatı’nın en önemli amacı, örgütün ana damarını kesmek.

SİVİL HASSASİYETİ

Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için en üst seviyede tedbirler alındı. Terör örgütünün geçmişte hendek-barikat eylemleri sırasında sivil halkı kalkan olarak kullanması da dikkate alındı. TSK, barikat eylemleri ve Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki tecrübelerini de devreye sokarak, sivillere yönelik en üst seviyede hassasiyet gösteriyor.