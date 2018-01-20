Ruslar çekildi Afrin kıskaçta
Afrin’de kara harekatı öncesi Rus askerleri bölgeyi tamamen boşalttı, ABD’nin ağır silahlarla donattığı terörist gruplar dört bir yandan kıskaca alındı. Türk askerleri ve ÖSO’ya bağlı güçlerin kuşatma operasyonu sürerken fırtına obüsleri de terör mevzilerini aralıksız vurdu.
- LÜFTİ KAPLAN / KEMAL GÜMÜŞ
Terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin’e yönelik operasyon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay-Kilis sınır hattı boyunca yapılan askeri sevkiyatlar büyük oranda tamamlandı. Mardin, Hatay ve Kilis’e zırhlı araç ve tank sevkiyatının ardından sınır hattındaki güvenlik duvarı boyunca 12 noktada kapılar açıldı. Terör örgütlerinin yuvalandığı Suriye’nin Afrin kentine operasyon için Türkiye’nin diplomatik atakları da sonuçlarını verdi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Mille İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya ziyareti sonrasında, Rusya Afrin’in doğusundaki Tel Acar bölgesinden çekilmeye başladı. Ruslar; Minnag, Tel Rıfat’ta bulunan tüm unsurlarını Zahraa’ya çekti. TSK destekli ÖSO güçleri de Afrin’e kuşatma operasyonu için harekete geçti. TSK, Fırat Kalkanı Bölgesi’ni terörden “süpürme” harekatı ile temizlemişti.
SÜRPRİZ ÇEKİLME
Hulusi Akar ve Hakan Fidan’ın ziyareti sonrası Rusya dün ani bir kararla, Afrin’in doğusunda bulunan Tel Acar bölgesindeki askeri üslerinden çekilmeye başladı. Kafr Janna, Tel Rıfat, Minnag’da bulunan tüm Rus unsurları, rejimin kontrolündeki Zahraa’ya çekildi. Rusya’nın Zahraa’da yeni bir üs kurmaya başladığı ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve onun desteklediği ÖSO mensupları ise Afrin’deki terör varlığına karşı “Kuşatma Harekatı” uygulayacak. TSK Afrin’deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Afrin harekatı bu özelliğiyle Fırat Kalkanı Harekatı’ndan farklılılaşıyor. Fırat Kalkanı Harekatı bir “süpürme” harekatıydı.
AFRİN İZLENİYOR
Afrin’deki bütün terör hedefleri İHA’lar ve alandaki yerel unsurlar tarafından tek tek tespit ediliyor. Terör örgütüne ait mevziler, doçka, makineli tüfek ve zırhlı araçların bulunduğu noktalara ilişkin koordinatlar, TSK tarafından biliniyor. Bölgede PKK/PYD’lilerin her hareketi anlık olarak izleniyor.
LOJİSTİK KESİLECEK
Edinilen bilgiye göre; Tel Rıfat ve Minnag Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak. Kuşatma Harekatı’nın en önemli amacı, örgütün ana damarını kesmek.
SİVİL HASSASİYETİ
Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için en üst seviyede tedbirler alındı. Terör örgütünün geçmişte hendek-barikat eylemleri sırasında sivil halkı kalkan olarak kullanması da dikkate alındı. TSK, barikat eylemleri ve Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki tecrübelerini de devreye sokarak, sivillere yönelik en üst seviyede hassasiyet gösteriyor.
AZEZ’DE DESTEK MİTİNGİ
Suriye’nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’e operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PYD/PKK’dan temizlemesini istedi. Afrin’e komşu Azez’de yaklaşık bin kişi terör örgütü PYD/PKK’yı protesto etti. Azez’liler Cuma namazı sonrası Türkiye Bayrağı ve Erdoğan posterleri ile yürüyüş yaptı.
Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, “Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin’de kaldıkça güvende değiliz. Bizim düşmanlığımız size değil, oradaki terör çetelerine. O topraklar alındıktan sonra orayı siz yöneteceksiniz. Halep’i kuşatan ilk güç PKK’ydı. PKK, Rakka’da ve Münbiç’te çok sayıda hak tecavüzünde bulundu. Halkımızı tehcir etti, Kürt halkına ihanet etti” denildi.
PYD KÜRTLERE ZULMEDİYOR
Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Sido ailesi, terör örgütü PYD/PKK’nın çocuklarını zorla askere almasından korktuğu için vatanına dönemiyor. Ayn el-Araplı (Kobani) Sido ailesi, Suriye’deki iç savaştan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin Suriyeli Kürt’ün barındığı Şanlıurfa’daki Suruç Çadır Kenti’nde yaşamını sürdürüyor. PYD/PKK’nın Ayn el-Arap’ta insanlara şiddet uyguladığına dikkati çeken Sido, şunları kaydetti: “Suriye’de bir evimiz ve bahçemiz vardı ama talan edilmiş. Bazı akrabalarımız orada ve çok sıkıntı çekiyorlar. O yüzden buradan gitmek istemiyorum. Burada rahatımız yerinde. Çalışıyorum, kurslara katılıyorum, her şeyimiz karşılanıyor. PYD oradan giderse biz de dönmek isteriz. Şu anda gidemeyiz. PYD bölgede insanlara çok zulmediyor, onlar kesinlikle Kürtleri temsil etmiyorlar. Genç kızları ve erkekleri zorla askere alıyorlar ama ben terör örgütüne asker olmak istemiyorum.”
PYD/PKK’nın Afrin’den, Azez’deki hastanelere düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
RUS ASKERLERİ REJİM BÖLGESİNE KAMP KURDULAR
Suriye’nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Doğusunda Arap çoğunluğun yaşadığı ancak terör örgütü PYD/PKK’nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve muhaliflerin kontrolündeki Azez yer alıyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib bulunuyor. İlçe, güneydoğu ucundan ise Esad güçlerine bitişik durumda. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis’in merkezi ve Hatay’ın önemli bölümü Afrin’deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Bu arada Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.
ABD’DEN TEHLİKELİ OYUN
Öte yandan, ABD ordusu, Suriye-Türkiye sınırında yaptığı keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı teröristi Türkiye sınır hattı olan Tel Ebyad’a konuşlandırdı..
OBÜSLERLE ALAN TEMİZLENİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri obüs toplarıyla Suriye’nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki PYD/PKK mevzilerini vurdu. Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerine, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının öğle saatlerinde yaptığı taciz atışlarına karşılık olarak çok sayıda atış yapıldı. Bölgeye yeni obüsler de sevk edildi.
Elleri tetikte
Suriyeli muhalifler PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin bölgesine gerçekleştirilecek harekat için eller tetikte beklerken, 20 otobüs dolusu ÖSO mensubu Bab ve Çobanbey’den Hatay’a geldi.
RUSYA REJİME TESLİMİNİ İSTEDİ
Aarfin’den çekilen Rus askerlerin Halep’e doğru yola çıktığını belirtilirken, Moskova’nın Afrin’in rejime teslim edilmesi için PYD’ye teklifte bulunduğu iddia edildi. Lübnan’da El Akbar gazetesine konuşan Suriyeli bir kaynak da terör örgütü ile Esad rejimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Pazarlıklarda Rusların da hazır bulunduğunu belirten kaynak, toplantının bu haftaki ikinci görüşme olduğunu kaydetti. Konu hakkında açıklama yapan PKK/PYD’nin sözde siyasi yapılanması Suriye Demokratik Meclisi Başkanlık Konseyi üyesi Hikmet Habib, “Afrin kentini saldırılardan korumak üzere Suriye rejimi ile çalışabiliriz. Bu uzak bir ihtimal değil” diyerek Esad ile iş birliği sinyali verdi. Öte yandan Afrin’e yönelik operasyon öncesi terör örgütü PKK/PYD, kente yapılacak herhangi bir saldırıya misliyle karşılık vereceklerini duyurdu.
LAVROV: ABD ENDİŞE VERİYOR
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin Suriye’de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye’de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda verdiği sözlerle çelişiyor” dedi. Lavrov, Rus askerlerinin Afrin’den çekilmeye başlamasına ilişkin soruya “Daha önce yalanlandı” diye cevap verdi.
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