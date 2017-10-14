"Rusya ve Türkiye, önemli partnerlerdir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Rusya ile çok boyutlu iş birliğimiz, dış politikamızın da ana unsurlarından biridir. Suriye konusunda da yakın eş güdüm içindeyiz. Makamlarımızın bu konudaki iş birliği devam edecektir." dedi.

Parlamentolararası Birlik (PAB) 137. Genel Kurulu dolayısıyla Rusya'ya giden Kahraman, beraberindeki heyetle Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

Ziyarette görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, "Rusya, bizim için değerli bir komşudur. Tarihi derinliklere dayalı komşuluklarımız var. Bizim için ikili ve bölgesel iş birliği bağlamında da çok önemli bir devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk-Rus ilişkilerinin yeniden ivme kazanması akabinde oluşan olumlu ortamın parlamentolar arası ilişkilere de teşmil edilmesini arzulamaktayız." diyen Kahraman, parlamenter gruplar arasında yakın diyalog tesis etmenin ikili ilişkilere katkısı olacağına inandığını söyledi.

Kahraman, iki ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkilere verdikleri öneme binaen Duma tarafından 4 Aralık 2017'de Moskova’da düzenlenecek "Parlamenterler Uyuşturucuya Karşıdır" konulu konferansa TBMM'den yüksek düzeyli katılım olacağını vurguladı.

Vize muafiyeti

Kahraman, vize muafiyetinin de en yakın zamanda tam uygulamaya başlanmasını beklediklerini kaydetti.

"Resmi heyet ziyaretlerinde bile sıkıntı çekmekte olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadelerini kullanan Kahraman, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi yatırımlarımız 10'ar milyar doları aştı. Her yıl çok sayıda Rus turisti ağırlıyoruz. Bunun devamı halklarımız arasındaki diyalogun güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu yıl turist sayısında önemli ölçüde artış meydana geldi. İlk 7 ayda 2,52 milyon Rus turist ağırladık. Seyahat uyarıları konusunda Türkiye olarak biz elimizden geleni yaptık.

Sizlerin de ülkemize ait seyahat uyarılarını kaldırmanızı beklemekteyiz.Özellikle Akkuyu ve TürkAkım projeleri sayesinde stratejik nitelikteki enerji iş birliğimizin daha da derinlik kazanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz."

Kültürel alandaki münasebetleri de ilerletmeleri gerektiğine dikkati çeken Kahraman, 2014 yılında Rusya Bilim ve Kültür Merkezinin Türkiye'de açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Türkiye'nin de Moskova'da Yunus Emre Kültür Merkezi'ni en kısa sürede açmayı planladığını dile getirdi.

"Darbeye karşı durduk"

TBMM Başkanı Kahraman, "Rusya ile çok boyutlu iş birliğimiz, dış politikamızın da ana unsurlarından biridir. Bildiğiniz gibi Suriye konusunda da yakın eş güdüm içindeyiz. Makamlarımızın bu konudaki iş birliği devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ilişkin soruşturmanın Rus heyetlerinin de katılımıyla yürütüldüğünü anlatan Kahraman, "Failin ve azmettiricilerin FETÖ bağlantısı sabitleşmiştir." dedi.

Rusya'nın FETÖ konusundaki hassasiyetini ve ilk tedbir alan ülkelerden birisi olmasını takdirle karşıladıklarını belirten Kahraman, "Barış ve insani duygular maskesiyle maalesef tehlikeli bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da Türkiye, bu organizasyonun meydana getirdiği darbe teşebbüsünü atlattı. Bütün partileriyle topyekun millet olarak darbeye karşı durduk. 20 saat gibi kısa bir zamanda darbe önlendi." şeklinde konuştu.

Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) parlamenterlerin temsil haklarının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere karşı olduklarını ve konuya ilişkin ulusal heyetler ve dışişleri bakanlıklarının temaslarına devam ettiğini söyledi.

"Rusya ve Türkiye, önemli partnerlerdir"

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de Rusya ve Türkiye'nin Avrasya bölgesinde son derece önemli partnerler olduğunu söyledi.

Volodin, "Bu coğrafyadaki adımlarımızın eş güdümlü bir şekilde gerçekleşmesi, son derece önemli bir rol oynar. Türkiye, ekonomik alanda Rusya'nın en önemli partnerlerinden, ortaklarından bir tanesidir. Biz bu ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ülkesinin karşılıklı ticaret hacminin arttığına dikkati çeken Volodin, her türlü terör örgütünün faaliyetlerine karşı durduklarını ve mücadele ettiklerini vurguladı.

Volodin, "Bu konuda duyarsız olmak yanlıştır ve kabul edilemez. Terörle mücadeleyi ancak ortaklaşa yapabiliriz ve bu şekilde zafer elde edebiliriz. Terörle mücadelede tarafsızlığı sergilemek aslında teröre yardım etmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.