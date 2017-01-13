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Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu

Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu

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Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'de ateşkes sonrası siyasi geçiş süreci ele alındı.

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