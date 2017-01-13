Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu
Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu
Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer Moskova'da bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye'de ateşkes sonrası siyasi geçiş süreci ele alındı.
Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer Moskova'da bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye'de ateşkes sonrası siyasi geçiş süreci ele alındı.
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