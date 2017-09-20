Rusya'dan Türkiye'ye: Tarihi birlikte yazabiliriz

Moskova'da TRT World Araştırma Merkezi ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin desteğiyle Rus ve Türk temsilcilerin katıldığı '15 Temmuz Sonrası Türk Dış Politikası: Türkiye-Rusya İlişkileri' başlıklı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının konuşmacılarından Dmitriy Savelyev, darbe girişiminin Türk halkı için bir cesaret ve demokrasiye bağlılık sınavı olduğunu belirtti.

'ERDOĞAN'IN EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUM'

Türklerin sınavı onurlu bir şekilde geçtiğini kaydeden Savelyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sonrasında düzeni sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri desteklediğini dile getirdi.

'SİYASİ İRADE SAYESİNDE TARİHİ BİRLİKTE YAZABİLİRİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın toplantıda Rusya ve İran'la birlikte Suriye'ye barışı getirdiklerini söylediğini aktaran Savelyev, "Bu stratejik ittifaka Azerbaycan, Irak, Mısır ve Libya da katılabilir ve Ortadoğu'daki güvenlik sorunlarını çözebiliriz. Rusya ve Türkiye, karşılıklı güven tesis etti. Siyasi irade varken, tarihi birlikte yazabiliriz" diye devam etti.

'S-400 ANLAŞMASI UZUN VADELİ ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN HABERCİSİ'

Savelyev, Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşmasını da değerlendirdi. S-400 füze savunma sistemlerinin bugüne dek Türkiye'ye önerilen sistemlerden daha iyi olduğunu belirten Savelyev, yedek parça temini ve uzman yetiştirme faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda S-400 satışının Rusya ve Türkiye arasında uzun vadeli askeri işbirliğinin habercisi olduğunu vurguladı.

'MOSKOVA, S-400'LERİN KENDİSİNE KARŞI KULLANILMAYACAĞINDAN EMİN'

Anlaşmanın başkentler arasındaki güvenin işareti olduğunu da söyleyen Rus yetkili, Moskova'nın S-400'lerin Rus uçaklarına karşı hiçbir zaman kullanılmayacağından emin olduğunun altını çizdi.

'TÜRKİYE, JEOPOLİTİK KONUMU NEDENİYLE RUSYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Savelyev'e Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu da soruldu.

Savelyev yanıtında ''Kısa süre önce gerçekleştirilen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Rus ve Türk şirketler yaklaşık 820 milyon dolarlık sözleşmelerle ilgili ön anlaşma sağladı. Suriye krizindeki işbirliğinin yanı sıra enerji ve ticaret alanındaki ilişkiler de derinleşiyor. Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle Rusya için bu ülkeyle işbirliği son derece önemli'' ifadelerini kullandı.

'TÜRK AKIMI BÜYÜK ÖNEME SAHİP'

Türk Akımı doğalgaz boru hattının da jeopolitik öneme sahip olduğunu ifade eden Savelyev, Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Bulgaristan'ın projeye katılmaya hazır olduğunu ve bunun da, bölge ülkelerinin Rusya ve Türkiye'yle yeni ilişki sistemi geliştirmeye istekli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.