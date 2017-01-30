Rütbe sırasına göre ifade
İzmir’de, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada ilk davada 270 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki duruşma salonunda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, 151 tutuklu, 107 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Tamamı TSK’dan ihraç edilen, ‘Yurtta Sulh Konseyi’nce Manisa ve İzmir’de sözde ‘sıkıyönetim komutanı’ ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen’le birlikte çok sayıda darbeci general duruşmaya katıldı. Rütbe ve kademe sırasına göre ifade alacağını açıklayan mahkeme başkanı, her gün 5 tutuklu sanığın beyanda bulunması şeklinde bir planlamanın yapıldığını belirtti. Etrafta sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti.
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