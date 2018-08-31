S-400 anlaşması tamam, alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 544 Türk, 18 misafir astsubayın mezun olduğu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni’nde ülkeyi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanların karşısına kendi iradeleriyle karşı çıkmalarından beri ‘zorlu bir mücadelenin’ içine düştüklerini söyledi. Erdoğan “Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz” dedi. Kimi zaman şehitler vererek, kimi zaman ayrımcılığa, haksızlığa uğrayarak kimi zamanda ekonomik faturalarla bunun bedelinin ödendiğini kaydeden Erdoğan “Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarını ne karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor” diye konuştu.

KISA ZAMANDA ALACAĞIZ

Erdoğan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri almasını durdurmak için ambargo ve yaptırımlar uygulayan ABD’ye de Balıkesir’den cevap verdi. ABD’yi hedef alan Erdoğan “Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor” vurgusu yaptı. Bu ülkelerin Suriye’den Türkiye roket saldırıları yapılırken, daha önce ülkemize yerleştirilen hava savunma sistemlerini geri çektiğini anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Sadece bununla kalmadı ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve yüksek teknolojiye dayalı silah ve ekipmanlar olmadık bahanelerle bize verilmedi. Hatta bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak ve milletimizin can ve mal güvenliği için alternatif arayışına girdiğimizde de hemen karşımıza dikilip, ‘Sakın ha.’ diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız.” Başkan Erdoğan, Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35’lere, kendi milli uçaklarına veya bir başka ülkeyle geliştireceği uçaklara da ihtiyacı olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

ALTERNATİF ÜLKELER VAR

“Verirler vermezler onu bilemem. Şu ana kadar biz ortaklığımız gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık ve taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35 anlaşmamız da bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil, bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İHA’ları, SİHA’ları vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Kötü komşu bizi de evsahibi yaptı.” Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’yla olan müttefiklik, ortaklık ilişkilerinin olduğu kadar diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan “Türkiye kimseye riyakarlık yapmadıl. Ama bize hepsi yapıldı. Hem Avrupa hem de Amerika bu konuda defalarca sınıfta kalmıştır” dedi.

DÖVİZ KURŞUNUYLA

Amerika’nın verdiği bir çok sözü tutmadığını belirten Erdoğan casus Brunson davası bahane ederek, Türkiye’yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan AB’nin Türkiye’nin üyeliği söz konusu olduğunda “fırıldak” gibi döndüğünü vurguladı. Ekonomik saldırıları görmek için ‘allame’ olmaya gerek olmadığını anlatan Erdoğan şunları belirtti: “Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin dirayetiyle Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Ne yaparlarsa yapsınla bizi engelleyemeyecekler.”

BU DA GEÇER YAHU...

Erdoğan, “Döviz kuru ne olacak” diye soranlara şöyle cevap verdiklerini aktardı: “Bu da geçer ya hu... Biz bir yandan ‘Bu da geçer ya hu’ derken, diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor.”