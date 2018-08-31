S-400 anlaşması tamam, alacağız
Avrupa ve ABD’nin ‘döviz kurşunuyla’ yaptığı saldırıların Türkiye’yi diz çöktüremeyeceğini belirten Erdoğan, ambargo ve yaptırım tehditleriyle yürütülen F-35 uçakları ile S-400 füzeleri tartışmasına da son noktayı koydu: “Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var ve anlaşması bitmiştir! İnşallah en kısa zamanda alacağız.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 544 Türk, 18 misafir astsubayın mezun olduğu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni’nde ülkeyi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanların karşısına kendi iradeleriyle karşı çıkmalarından beri ‘zorlu bir mücadelenin’ içine düştüklerini söyledi. Erdoğan “Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz” dedi. Kimi zaman şehitler vererek, kimi zaman ayrımcılığa, haksızlığa uğrayarak kimi zamanda ekonomik faturalarla bunun bedelinin ödendiğini kaydeden Erdoğan “Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarını ne karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor” diye konuştu.
KISA ZAMANDA ALACAĞIZ
Erdoğan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri almasını durdurmak için ambargo ve yaptırımlar uygulayan ABD’ye de Balıkesir’den cevap verdi. ABD’yi hedef alan Erdoğan “Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor” vurgusu yaptı. Bu ülkelerin Suriye’den Türkiye roket saldırıları yapılırken, daha önce ülkemize yerleştirilen hava savunma sistemlerini geri çektiğini anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Sadece bununla kalmadı ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve yüksek teknolojiye dayalı silah ve ekipmanlar olmadık bahanelerle bize verilmedi. Hatta bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak ve milletimizin can ve mal güvenliği için alternatif arayışına girdiğimizde de hemen karşımıza dikilip, ‘Sakın ha.’ diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız.” Başkan Erdoğan, Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35’lere, kendi milli uçaklarına veya bir başka ülkeyle geliştireceği uçaklara da ihtiyacı olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:
ALTERNATİF ÜLKELER VAR
“Verirler vermezler onu bilemem. Şu ana kadar biz ortaklığımız gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık ve taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35 anlaşmamız da bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil, bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İHA’ları, SİHA’ları vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Kötü komşu bizi de evsahibi yaptı.” Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’yla olan müttefiklik, ortaklık ilişkilerinin olduğu kadar diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan “Türkiye kimseye riyakarlık yapmadıl. Ama bize hepsi yapıldı. Hem Avrupa hem de Amerika bu konuda defalarca sınıfta kalmıştır” dedi.
DÖVİZ KURŞUNUYLA
Amerika’nın verdiği bir çok sözü tutmadığını belirten Erdoğan casus Brunson davası bahane ederek, Türkiye’yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan AB’nin Türkiye’nin üyeliği söz konusu olduğunda “fırıldak” gibi döndüğünü vurguladı. Ekonomik saldırıları görmek için ‘allame’ olmaya gerek olmadığını anlatan Erdoğan şunları belirtti: “Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin dirayetiyle Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Ne yaparlarsa yapsınla bizi engelleyemeyecekler.”
BU DA GEÇER YAHU...
Erdoğan, “Döviz kuru ne olacak” diye soranlara şöyle cevap verdiklerini aktardı: “Bu da geçer ya hu... Biz bir yandan ‘Bu da geçer ya hu’ derken, diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 544 Türk, 18 misafir astsubayın mezun olduğu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni’nde ülkeyi kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanların karşısına kendi iradeleriyle karşı çıkmalarından beri ‘zorlu bir mücadelenin’ içine düştüklerini söyledi. Erdoğan “Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz” dedi. Kimi zaman şehitler vererek, kimi zaman ayrımcılığa, haksızlığa uğrayarak kimi zamanda ekonomik faturalarla bunun bedelinin ödendiğini kaydeden Erdoğan “Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarını ne karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor” diye konuştu.
KISA ZAMANDA ALACAĞIZ
Erdoğan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri almasını durdurmak için ambargo ve yaptırımlar uygulayan ABD’ye de Balıkesir’den cevap verdi. ABD’yi hedef alan Erdoğan “Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor” vurgusu yaptı. Bu ülkelerin Suriye’den Türkiye roket saldırıları yapılırken, daha önce ülkemize yerleştirilen hava savunma sistemlerini geri çektiğini anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Sadece bununla kalmadı ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve yüksek teknolojiye dayalı silah ve ekipmanlar olmadık bahanelerle bize verilmedi. Hatta bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak ve milletimizin can ve mal güvenliği için alternatif arayışına girdiğimizde de hemen karşımıza dikilip, ‘Sakın ha.’ diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız.” Başkan Erdoğan, Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35’lere, kendi milli uçaklarına veya bir başka ülkeyle geliştireceği uçaklara da ihtiyacı olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:
ALTERNATİF ÜLKELER VAR
“Verirler vermezler onu bilemem. Şu ana kadar biz ortaklığımız gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık ve taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35 anlaşmamız da bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil, bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İHA’ları, SİHA’ları vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Kötü komşu bizi de evsahibi yaptı.” Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’yla olan müttefiklik, ortaklık ilişkilerinin olduğu kadar diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan “Türkiye kimseye riyakarlık yapmadıl. Ama bize hepsi yapıldı. Hem Avrupa hem de Amerika bu konuda defalarca sınıfta kalmıştır” dedi.
DÖVİZ KURŞUNUYLA
Amerika’nın verdiği bir çok sözü tutmadığını belirten Erdoğan casus Brunson davası bahane ederek, Türkiye’yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan AB’nin Türkiye’nin üyeliği söz konusu olduğunda “fırıldak” gibi döndüğünü vurguladı. Ekonomik saldırıları görmek için ‘allame’ olmaya gerek olmadığını anlatan Erdoğan şunları belirtti: “Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin dirayetiyle Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Ne yaparlarsa yapsınla bizi engelleyemeyecekler.”
BU DA GEÇER YAHU...
Erdoğan, “Döviz kuru ne olacak” diye soranlara şöyle cevap verdiklerini aktardı: “Bu da geçer ya hu... Biz bir yandan ‘Bu da geçer ya hu’ derken, diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor.”
Cehenneme kadar kovalarız
Başkan Erdoğan, TSK’yı FETÖ başta olmak üzere ihanet çetelerinden, darbeci, cuntacı, vesayetçi zihniyetten arındırdıklarını söyleyerek “Biz bu orduyla değil terör örgütlerini Allah’ın izniyle tıpkı ecdadımız gibi yedi düveli önümüze katar, cehenneme kadar kovalarız” dedi.
Orta Asya’nın en büyük camisini yarın açacak
Başkan Erdoğan, bugün resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a gidiyor. Erdoğan Bişkek’te Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile görüşecek. Erdoğan ziyaretinin ikinci bölümünde de Issık Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan yarın da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nca yaptırılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi’nin açılışını yapacak. Ankara Kocatepe Camisi tarzında inşa edilen cami, Orta Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.
Onların doları varsa bizim de Allah’ımız var
Balıkesir’de Zağanos Mehmet Paşa Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara hitap eden Erdoğan bu caminin minberinde Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy hutbe irad ettigini hatırlattı. Erdoğan şunları söyledi: “Bunlar istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben karşımda bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar.
Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler.” Batının ekonomik savaş ilan etmesinin kendilerini sindiremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “Türkiye’nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Biz işimize bakalım” dedi.
Geleneksel Putin Erdoğan görüşmesi!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan’ın 7 Eylül’de Tahran’da görüşeceğini açıkladı. Peskov, Erdoğan-Putin zirvesinin içeriğini “geleneksel” olarak nitelendirdi.
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