Rusya’dan temin edilecek olan S-400 savunma sistemi teslimat tarihi Temmuz 2019'a alındı
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.' şeklinde paylaşımda bulundu.
SSM Müsteşarı İsmail Demir: S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.
S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 3 Nisan 2018
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