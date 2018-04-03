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Rusya’dan temin edilecek olan S-400 savunma sistemi teslimat tarihi Temmuz 2019'a alındı

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.' şeklinde paylaşımda bulundu.

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SSM Müsteşarı İsmail Demir: S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.

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