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Saadet Partili Belediye Başkanından 'evet'e destek

Rize'nin Kalkandere ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında oylanacak sistem değişikliğinin Türkiye için hayırlı ve iyi olacağını söyledi.

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Yıldırım, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan halk oylamasının Türkiye açısından çok büyük önem arz ettiğini belirtti.

Türkiye'nin durumunun ortada olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Geçmiş yönetimlerde ülkemiz, siyaset gereği çok büyük badireler atlatmış, sıkıntılar çekmiş. Burada iç güçler ve dış güçler dediğimiz bütün ülkeler karşımızda. Bizim ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmemizi istemiyorlar. Herkes bir taraf olmuş ve Türkiye'yi yıpratma operasyonu içerisinde." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz'un yakın zamanda yaşandığı ve bunun Türkiye'nin yıpratılmasına en büyük örnek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sistem değişikliğinin ülkemiz açısından hayırlı olacağını, iyi olacağını düşünüyorum. Ekonomik, siyasi ve büyüme anlamında pazar günü yapılacak referandumda ülke insanımız, Rize insanımız, bizler ve Kalkandere insanının büyük bir oranda destek vereceğini düşünüyorum."

Referandumda oylanan 18 maddenin, büyük bir destekle kabul edileceğini iddia eden Yıldırım, "İnşallah bu sistemle Türkiye'miz çağ atlayacaktır. Daha refah seviyesine ulaşacaktır hem ekonomik hem de diğer hususlarda. İnşallah böyle olur diye umuyorum. 18 maddeyi ben de okudum. Hakikaten olması gereken şeyler diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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