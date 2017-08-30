Şaban Dişli, Erdoğan'ın Genel Merkez Danışmanı oldu

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından Ak Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Fevzi Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli’ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Şaban Dişli, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı.

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

Şaban Dişli, 22 Şubat 1958 tarihinde Sakarya'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nden mezun olarak yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı.

Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik programına katılım sağlayan Şaban Dişli, bir süre Hollanda'da Demir-Halk Bank Rotterdam Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Yurtdışı Bankalar Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği olarak da görev yapan Dişli, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22., 23., 24. ve 26. Dönem Sakarya Milletvekili olarak seçildi ve 22. Dönem'de Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevine seçildi.

30 Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Merkez Danışmanı olarak görevlendirildi.