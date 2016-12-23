Güvenlik Uzmanı Yarar: Sadece Suriye’de değil her yerde işimiz var

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. ‘Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?’ diye soranlar, Suriye’ye geçince ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim her yerde işimiz var.” dedi.

FETÖ YERLİ DEĞİL

Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar hainlik içinde olduklarını söyledi. Yarar, FETÖ mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları konusunda şüphe ettiğini vurguladı. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yurt dışından satın aldığı silahlara değinen Yarar, şöyle devam etti: “90’lı yıllarda Güneydoğu’da bulunuyordum. Benim memleketimde terörle mücadele olurken adamlar şöyle söyleyebiliyorlar; ‘Verdiğimiz silahları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kullanamazsınız.Silahları geri alırız, ambargo uygularız.’ Bugün son olaylardan sonra ‘Ambargo uyguluyoruz’ diyen ülkelerden hiçbirinden silah almadığımız için umurumuzda olmadı çünkü biz yaptık.”

BÖYLE DEMİYORLARDI

Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili de şunları anlattı: “Hiçbiri bulundukları şartlarla ilgili laf söylemiyor çünkü üzerilerindeki yük çok ağır. Kimin kim olduğunu bilmedikleri topraklarda ülkenin namusunu, şerefini ve ülkenin topraklarının güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar.” Mete Yarar, yaklaşık 4 ay önce “Kilis’e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor. Siz DEAŞ’la ne zaman mücadele edeceksiniz?” diyenlerin, bugün “El Bab’da ne işiniz var?” diye sorduğunu belirtti.

Son dönemdeki terör saldırılarını hatırlatan Yarar, “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. ‘Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?’ diye soranlar, Suriye’ye geçince ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim her yerde işimiz var.” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ TEK YÜREK

Milli Savunma Bakanlığı da, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki lojistik faaliyetlere ilişkin, “Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, ‘tek yürek’ Fırat Kalkanı Harekatı’nı desteklemektedir” dedi.