Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Güvenlik Uzmanı Yarar: Sadece Suriye’de değil her yerde işimiz var

4 ay önce “Kilis’e roket atılıyor, Siz DEAŞ’la ne zaman mücadele edeceksiniz?” diyenlerin, bugün “El Bab’da ne işiniz var?” diye sorduğunu belirten Güvenlik Uzmanı Yarar, “Bizim her yerde işimiz var” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. ‘Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?’ diye soranlar, Suriye’ye geçince ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim her yerde işimiz var.” dedi.

FETÖ YERLİ DEĞİL

Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar hainlik içinde olduklarını söyledi. Yarar, FETÖ mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları konusunda şüphe ettiğini vurguladı. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yurt dışından satın aldığı silahlara değinen Yarar, şöyle devam etti: “90’lı yıllarda Güneydoğu’da bulunuyordum. Benim memleketimde terörle mücadele olurken adamlar şöyle söyleyebiliyorlar; ‘Verdiğimiz silahları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kullanamazsınız.Silahları geri alırız, ambargo uygularız.’ Bugün son olaylardan sonra ‘Ambargo uyguluyoruz’ diyen ülkelerden hiçbirinden silah almadığımız için umurumuzda olmadı çünkü biz yaptık.”      

BÖYLE DEMİYORLARDI

Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili de şunları anlattı: “Hiçbiri bulundukları şartlarla ilgili laf söylemiyor çünkü üzerilerindeki yük çok ağır. Kimin kim olduğunu bilmedikleri topraklarda ülkenin namusunu, şerefini ve ülkenin topraklarının güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar.”  Mete Yarar, yaklaşık 4 ay önce “Kilis’e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor. Siz DEAŞ’la ne zaman mücadele edeceksiniz?” diyenlerin, bugün “El Bab’da ne işiniz var?” diye sorduğunu belirtti. 

Son dönemdeki terör saldırılarını hatırlatan Yarar, “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. ‘Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?’ diye soranlar, Suriye’ye geçince ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim her yerde işimiz var.” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ TEK YÜREK

Milli Savunma Bakanlığı da, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki lojistik faaliyetlere ilişkin, “Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, ‘tek yürek’ Fırat Kalkanı Harekatı’nı desteklemektedir” dedi.  

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan İzmir"de kritik açıklamalar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ülkesine geri döndü

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

Donmak üzere olan kuğu kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA