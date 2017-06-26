Sağlık Bakanı Akdağ: Bizi bu mübarek yoldan döndüremezler, dönmeyeceğiz

Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz ve Zehra Teşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililerle AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılmak üzere kente gelen Başbakan Binali Yıldırım'ı Erzurum Havalimanında karşıladı.

Öğle namazını tarihi Ulu Cami'de kılan Yıldırım ve beraberindekiler, cemaatle bayramlaşarak, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Başbakan Yıldırım, bayramlaşma töreninin yapılacağı Havuzbaşı Kent Meydanı'na geçti.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, ilk defa bir başbakanı Ramazan Bayramı'nda kentte ağırladıklarını belirterek, Erzurumlular adına Yıldırım'a teşekkür etti.

Erzurum halkının en zor zamanlarında AK Parti'nin arkasında durduğunu, bayrağı, milleti, devleti için ne gerekiyorsa yaptığını dile getiren Akdağ, hemşehrilerine şükranlarını sundu.

Akdağ, 15 Temmuz gecesi 2 saat içinde 100 binden fazla kişinin Cumhuriyet Caddesi'nde toplandığını hatırlatarak, "Biz bu şehirde Nene Hatunların, Alvarlı Efe Hazretlerinin, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaşların ruhunu taşıyoruz. İcap ettiğinde 7'den 70'e bayrağımız için canımızı feda etmeye hazırız." diye konuştu.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde amcası için taziye çadırında olduğunu dile getiren Akdağ, şehrin yetkilileriyle Polisevi balkonunda bir araya geldiklerini söyledi.

Akdağ, Erzurumlunun 2 saat içinde kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile meydana çıktığını, Kurtuluş Savaşı ruhunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz o gün bir kez daha yaşadık, hissettik ve anladık ki bu millet arkamızda durdukça ne FETÖ'sü ne PKK'sı ne DEAŞ'ı... Kim gelirse gelsin Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmez. Bu milletin başında göz bebeğimiz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldukça, bu milletin başında Başbakanımız durdukça Allah'ın izniyle muasır medeniyetlerin üstüne çıkmak için yolumuza devam edeceğiz. Bizi bu mübarek yoldan döndüremezler, dönmeyeceğiz, Allah'ın izniyle."