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Sağlık-Sen: TTB milli bir oluşuma dönüştürülmeli 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Tabipler Birliği (TTB) gibi meslek örgütlerinin milli ve yerli olmaması nedeniyle isimlerinde yer alan “Türk” ifadesinin çıkarılacağını ilişkin beyanına Sağlık-Sen’den destek geldi.

  • MÜGE DEVİREN / ANKARA
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, TTB’nin daha önce yaşanan terör olaylarına da sessiz kaldığını belirterek,  “Türk Tabipler Birliği’nin milli ve yerli bir oluşuma dönüştürülmeli” dedi. 

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