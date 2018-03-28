Sahadaki başarı masaya yansıyor 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan, Varna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- KONUŞMAK ÖNEMLİYDİ: (Uluslararası ilişkilerde ülkenin güçlü olması önemli. Basın toplantısında, Türkiye’ye yönelik yaklaşımda iyileşme olduğunu gözledik. Sizce AB’de bu noktada bir fikir değişikliği var mı?) Tusk’un (AB Konseyi Başkanı) ve Juncker’in (AB Komisyonu Başkanı) konuşmalarından bir şeyler almışsınızdır. Karşılıklı olarak oturup meseleleri konuşmak önemliydi...

- ÖMER BEY TAKİP EDECEK: (Vize serbestisi konusunda beklenti vardı. Bu konuda ilerleme olacak mı?) Bunu artık Avrupa Birliği Bakanımız Ömer beyler takip edecek.

- DÜŞMANI UYANDIRMAYALIM: (Azez’deki Tel Rıfatlılar, TSK ve ÖSO’ya çağrı gönderdiler. Siz de o çağrıya cevaben en kısa zamanda Zeytin Dalı’nı tamamlayacağınızdan söz ettiniz. Tel Rıfat ile ilgili yol haritanız nedir şu an? Münbiç’e devam eder mi bu operasyon?) Bunlar önceden açıklanacak konular değildir. Hep ne diyorum ben? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz!’. Bunun takvimini verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz. Biz bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz.

- GERİ ADIM YOK: (Doğu Akdeniz’le ilgili daha önce Brüksel’de Türkiye’ye eleştiriler gelmişti. Burada geri adım atmamız söz konusu mu?) Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusundaki tavrımızdan bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu söylüyoruz. AB’nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz.

- YENİ DEĞİL: (AB yetkilileri 15 Temmuz’da size suikast planlanmış olduğunu bilmediklerinden söz ettiler. Yeni mi öğrenmişler?) Yeni öğrenmiş değiller. Onların kastettikleri zamanında hızlı tepki verememiş olmaları.

- GÜÇLÜYSENİZ...: (Varna’daki zirve, AB üyesi kimi ülkelerin Türkiye ile müzakerelere son verilmesi gerektiğinden söz ettiği bir dönemde gerçekleşti. Toplantı olumlu geçtiğine göre, zor sürecin geride kaldığını söyleyebilir miyiz?) Tabii ki, ‘Her şey dört dörtlük, bütün olumsuzluklar geride kaldı’ demek, kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı’nın, Zeytin Dalı’nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence.

Erdoğan, “Mersin’de yaptığım bozkurt işareti iradem dışında oldu, ama güzel de oldu” dedi.