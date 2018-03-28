Sahadaki başarı masaya yansıyor
“Liderler düzeyinde bir araya gelmemiz önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Ama olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı’nın, Zeytin Dalı’nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence.”
- HALİME KÖKCE
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan, Varna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- KONUŞMAK ÖNEMLİYDİ: (Uluslararası ilişkilerde ülkenin güçlü olması önemli. Basın toplantısında, Türkiye’ye yönelik yaklaşımda iyileşme olduğunu gözledik. Sizce AB’de bu noktada bir fikir değişikliği var mı?) Tusk’un (AB Konseyi Başkanı) ve Juncker’in (AB Komisyonu Başkanı) konuşmalarından bir şeyler almışsınızdır. Karşılıklı olarak oturup meseleleri konuşmak önemliydi...
- ÖMER BEY TAKİP EDECEK: (Vize serbestisi konusunda beklenti vardı. Bu konuda ilerleme olacak mı?) Bunu artık Avrupa Birliği Bakanımız Ömer beyler takip edecek.
- DÜŞMANI UYANDIRMAYALIM: (Azez’deki Tel Rıfatlılar, TSK ve ÖSO’ya çağrı gönderdiler. Siz de o çağrıya cevaben en kısa zamanda Zeytin Dalı’nı tamamlayacağınızdan söz ettiniz. Tel Rıfat ile ilgili yol haritanız nedir şu an? Münbiç’e devam eder mi bu operasyon?) Bunlar önceden açıklanacak konular değildir. Hep ne diyorum ben? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz!’. Bunun takvimini verip düşmanı uyandırmak zaten doğru da olmaz. Biz bu tür işlerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o doğrultuda harekete geçeriz.
- GERİ ADIM YOK: (Doğu Akdeniz’le ilgili daha önce Brüksel’de Türkiye’ye eleştiriler gelmişti. Burada geri adım atmamız söz konusu mu?) Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusundaki tavrımızdan bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Orada bulunacak doğalgaz ve petrolde uluslararası hukuk doğrultusunda Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu söylüyoruz. AB’nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz.
- YENİ DEĞİL: (AB yetkilileri 15 Temmuz’da size suikast planlanmış olduğunu bilmediklerinden söz ettiler. Yeni mi öğrenmişler?) Yeni öğrenmiş değiller. Onların kastettikleri zamanında hızlı tepki verememiş olmaları.
- GÜÇLÜYSENİZ...: (Varna’daki zirve, AB üyesi kimi ülkelerin Türkiye ile müzakerelere son verilmesi gerektiğinden söz ettiği bir dönemde gerçekleşti. Toplantı olumlu geçtiğine göre, zor sürecin geride kaldığını söyleyebilir miyiz?) Tabii ki, ‘Her şey dört dörtlük, bütün olumsuzluklar geride kaldı’ demek, kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz önemliydi. Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı’nın, Zeytin Dalı’nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence.
Erdoğan, “Mersin’de yaptığım bozkurt işareti iradem dışında oldu, ama güzel de oldu” dedi.
Cumhur İttifakı Doğu oylarımızı tırmandıracak
- KISKANIYORLAR: (‘Cumhur İttifakı’ Kürt seçmeni olumsuz etkiler mi sizce?) Güneydoğu’da olumsuz hava konusu değil. İddiaların aksine, oralardaki MHP’li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. ‘Cumhur İttifakı’ ile birlikte bizim güneydoğudaki oy potansiyelimiz çok daha farklı gelişecek. Bizim Güneydoğu’da, Doğu’da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz ‘Cumhur İttifakı’ sayesinde tırmanmaya devam edecek. Tırmanacak. Bunun bizlere getireceği bir başka artı değer ise yerel seçimlerde görülecek.
- GÖNÜLLÜLER DAYANIŞMASI: (‘Cumhur İttifakı’ yerel seçimlerde nasıl olacak?) Yerel seçimle ilgili Bahçeli’nin açıklaması olmuştu; ‘Yerel seçimde ittifak olmaz’ diye.
Yerel seçimde ancak bir gönüllüler dayanışması olabilir.
- RAKAMLAR: (MHP’liler ittifakla ilgili yüzde 60’ın üstü diyor. Siz rakam verebilir misiniz?) Rakam vermeyeyim ama, MHP’lilerin dedikleri rakamlar kamuoyu araştırmalarında da geçiyor.
SİNCAR’A DA OPERASYON YAPARIZ
- TAKİPÇİYİZ: (İstanbul’dan Varna’ya hareketiniz öncesinde Sincar konusunda bir açıklamanız oldu. Onu biraz açar mısınız? Bir taraftan Irak’la görüşmeler devam ediyor ama Türkiye ne yapacak tam olarak? Türkiye müdahale edecek mi Sincar’a?) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, bizim terörle mücadele konusundaki kararlı duruşumuzu ortaya koydu. Irak yönetimi de bu konudaki hassasiyetimizi biliyor. Dün gece bize bir haber gönderdiler. ‘Biz şu anda Sincar’da gerekli operasyonu birkaç yoldan başlattık, yapıyoruz’ dediler. Şimdi onlarda istihbaratın başına geçen yeni bir isim var. Hakan beyin muhatabı. Hakan beye gelmiş, görüşmüşler bugün. Olumlu istikamette gelişmeler olduğunu belirtiyorlar. Biz de işin takipçisi olacağız işin.
- KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ: (Basına bazı fotoğraflar düştü. Orada YBŞ’liler ile Irak askerlerinin yan yana olduklarını gösteren fotoğraflar. YBŞ’nin sözde liderinin Sincar’ı terk etmeyecekleri yönünde beyanatları da var. Değerlendirmeniz nedir?) YBŞ vesaire bunların tümü hikaye. Biliyorsunuz, YPG-PYD’nin ardından SDG’yi çıkardılar. YBŞ de ona benzer bir şey. Farklı isimler kullanılsa da biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Artık biz hem hakka’l-yakin hem ayne’l-yakin gidiyoruz. Yani sadece beyanatlara bakmıyoruz; ne yapıldığını teyit etmeyi, gözlerimizle de görmeyi esas alıyoruz. Sincar’dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok çıkarılmamışlar ise sınırımıza 60 km. mesafedeki Sincar’a da operasyon yaparız.
PUTİN’E TAZİYEDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü. Erdoğan, Kemerovo’daki alışveriş merkezinde çıkan yangındaki can kayıpları nedeniyle Putin’e taziyede bulundu. Erdoğan ve Putin, 4 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek olan Suriye zirvesinin yanı sıra kili ilişkilere de değindi.
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