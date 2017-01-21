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Sahil Güvenlik ve Jandarma’da başörtüsü serbest

Jandarma Sahil Güvenlik’te kadın personel, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.

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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek. “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle personelin genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler, personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları, yasaklar, nöbet ve izinleri, değerlendirme ve ödüllendirmeler düzenlendi. Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik’te kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek. Resmi olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek. İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici görevlendirmeyle görevlendirilebilecek.

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