Koçarslan: Saldırı tüm Türkiye'ye yapıldı
Yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişinin katledildiği Reina gece kulübünün sahibi Mehmet Koçarslan, bu saldırının belli bir kesimi değil tüm Türkiye’yi hedef aldığını söyledi.
- HABER MERKEZİ
Koçarslan, saldırından önce bir drone ile Reina’da keşif yapıldığına ilişkin iddiaları doğruladı. Güvenliğin bu dronu gördüğünü belirten Koçarslan, şunları söyledi: “Bu saldırı, tüm Türkiye Cumhuriyetine yapılmış bir saldırı. Ülkenin ekonomisine, turizmine, birliğine yapılmış bir sadırı. Reina’ya saldırının belli bir kesime yönelik değil. Araba kullanacağı için Reina’ya gelip alkol kullanmayan da var, hayatında hiç alkol kullanmayıp da Reina’ya gelen de var. Alkol kullanmayan Kuveytli, Suudi kardeşlerimiz bu mekana eğlenmek için geliyor. Bu saldırı, tüm Türkiye’yi hedef aldı.”
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