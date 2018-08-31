Saldırılar bizi asla hedefimizden alıkoyamayacak

İLK TÖREN ANITKABİR’DE

Büyük Zaferin 96’ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

AYYILDIZ MOTİFLİ ÇELENK

Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tarafından çalındı. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

DESTANSI BİR MÜCADELE

“Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı’nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.”

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Anıtkabir’de devlet erkanının katıldığı töreni çok sayıda vatandaş da izledi. Törende, asker ve siviller yan yana yer aldı. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan’a Anıtkabir’e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan Anıtkabir’deki törenin ardından Başkomutan sıfatıyla kutlamalarını kabul edeceği Başkanlık Külliyesi’ne geçti.