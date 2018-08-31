Saldırılar bizi asla hedefimizden alıkoyamayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 96 yıl önce Türk milletinin yeniden doğuşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 96’ncı yılında “Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır” mesajı verdi.
İLK TÖREN ANITKABİR’DE
Büyük Zaferin 96’ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İP Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.
AYYILDIZ MOTİFLİ ÇELENK
Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu tarafından çalındı. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
DESTANSI BİR MÜCADELE
“Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı’nın liderliğinde sürdürülen, destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.”
ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
Anıtkabir’de devlet erkanının katıldığı töreni çok sayıda vatandaş da izledi. Törende, asker ve siviller yan yana yer aldı. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan’a Anıtkabir’e gelişi ve ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan Anıtkabir’deki törenin ardından Başkomutan sıfatıyla kutlamalarını kabul edeceği Başkanlık Külliyesi’ne geçti.
Sosyal medyadan 30 Ağustos mesajı yayımlayan Erdoğan, kendi imzasını taşıyan bir mesajın da yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Erdoğan,”30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir” vurgusu yaptı.
Milletimizin önü daima açıktır
Sosyal medyadan 30 Ağustos mesajı yayımlayan Erdoğan, kendi imzasını taşıyan bir mesajın da yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Erdoğan,”30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir” vurgusu yaptı.
BAŞKAN KÜLLİYE’DE TEBRiKLERİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul eden Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da aralarında bulunduğu kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK Başkanı Sadi Güven, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve yüksek yargı üyeleri, Başkanlık İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Başkanlık İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, bürokratlar Erdoğan’a tebriklerini iletti.
ERDOĞAN ELÇİLERLE SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan’ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Küba Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals’ın da arasında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri ile ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier kutladı. Kutlamalarda, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personel, Erdoğan’a tebriklerini sundu. Erdoğan, kabul sırasında Küba Büyükelçisi Casals ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile tercüman aracılığıyla bir süre sohbet etti.Erdoğan’ın, konukların halıda durmaları gereken yeri gösteren metali bir ara ayağıyla düzelttiği de görüldü. Külliye’deki tören, ana binanın girişinde yapıldı.
Ne yaparsa yapsınlar Türkiye’nin önünde kimse duramayacak
Başkan Erdoğan, “Bize bin kere diz çöktürdüklerini sansalar da bin kere ayağa kalkacağız” dedi.
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada alıştıkları Türkiye yerine kendi yolunu çizen bir Türkiye olduğu için tahammül edemediklerini söyledi. Erdoğan “Büyük ve güçlü Türkiye’nin önünde duramayacaklar. Bize bin kere diz çöktürdüklerini sansalar da bin kere ayağa kalkacağız” dedi.
Milli Savunma Üniversitesi’nin Ekim ayında toplam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrenciyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağını belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:
-Bugün yeniden yapılandırma sonrası harp okullarımızın ilk mezuniyetimizi veriyoruz. 15 Temmuz’un ardından başlayan yeni yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteye ulaşmış olacaktır.
-Harp okullarımız kapatıldı diye kara propaganda yapıyorlar. Burada olduğu gibi okullarımız devam ediyor. Sadece çağımızda gerek kalmadığı için askeri liseler kapatıldı.
-Türkiye’nin sürekli darbe ve cunta üreten bir orduya değil, ülkesine hizmet eden bir insan gücüne ihtiyacı vardır. TSK’yı sadece silahıyla, insan gücüyle değil, aynı zamanda hayata, dünyaya, ülkemize istenilen sorumlu bakış açısına ulaştırma konusunda da kararlıyız.
-Önümüzdeki dönem çok büyük reformlara imza atılacak bir dönem olacaktır. Milli Savunma Üniversitesi’nden (MSÜ) geriye dönüş mümkün değildir.
-Tarih bize bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu göstermiştir. Burada hayatımızı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Rüzgarın önünde bir kez savrulursanız nereye savrulacağınızı yalnızca Allah bilir.
-Anadolu’dan başka gidecek yerimiz olmadığını hiç aklımızdan çıkarmadık. Anadolu’yu Türk’ten, eş değer gördükleri Müslüman’dan temizlemek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Kanla yoğurduğumuz bu topraklar bizim ilelebet vatanımızdır.
-Uzun bir yıldır takip eden, tabi olan Türkiye’ye alıştıkları için yolunu kendi çizen Türkiye’ye tahammül edemiyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye’nin önünde duramayacaklar.
-Bize bin kere diz çöktürdüklerini sansalar da bin kere ayağa kalkacağız. Türkiye 20 yıl öncesine göre daha güçlü, daha müreffeh, daha muktedir olacaktır. Gelecekteki Türkiye daha güçlü, daha müreffeh, daha muktedir olacaktır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.