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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ilk ziyareti Teknopark İstanbul oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul’u ziyaret etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul’u ziyaret etti.

Bakan Varank, İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Teknopark İstanbul’a ziyarette bulundu.

Meskun mahal insansız müdahale aracına ilişkin incelemelerde bulunan Varank, blockchain teknolojisi üzerinden kimlik tanımlama, anne sütünün sigara, GDO gibi zararlı maddelerden arındıracak filtreleme yöntemi, yüksek performanslı UV fotodedektörler için yapay alttaş üretilmesi hakkında bilgi aldı.

Varank, ziyareti sırasında artırılmış gerçeklik gözlüğünü de deneyimledi. Söz konusu gözlük, örneğin araba tamiri yapılırken yol gösterici olma özelliği taşıyor.

Mustafa Varank, Teknopark İstanbul’u gezerken Altınay firmasının bomba imha, mayın temizleme, drone gibi hava ve kara araçlarını da inceledi.

Böylelikle Bakan Varank, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Teknopark İstanbul’a gerçekleştirmiş oldu.

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