Sandıktan çıkan sonuç delegenin tehdit edildiğini gözler önüne serdi

1130 İMZAYLA ADAY OLAN KILIÇDAROĞLU, 790 DELEGENİN OYUYLA GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP’nin dün sona eren 36. Kurultayı’ndan çıkan sonuçlar, parti içi demokrasinin Genel Merkez’den delegeye yapılan baskılarla rafa kaldırıldığını ortaya koydu. Bin 130 delege Kemal Kılıçdaroğlu lehine imza vermesine rağmen yalnızca 790’ı genel başkanlık için oy verdi. Rakibi Muharrem İnce ise 165 imza toplayabilmesine karşın kurultayda 447 oy aldı.

DEDİKODU PLANLI YAYILDI

Akşam'ın haberine göre; Başkanlık yarışını kaybeden İnce delegelere işlerinin bitmediğini belirten bir SMS attı. İnce, Kılıçdaroğlu’nun PM için hazırlayacağı anahtar listeyi delebilmek için sabaha kadar kulis yaptı. İnce gibi İstanbul eski il Başkanı Cemal Canpolat da kongrenin intikamını almak için Ankara’yı üs yaptı.

PM LİSTESİNE ‘İNCE’ AYAR

Öte yandan Muharrem İnce’ye verilen imzalardan 45’inin mükerrer olduğu yönünde çıkan söylentiyi de Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Zeynep Altıok’un ortaya attığı öğrenildi. Bu dedikodunun yayılmasındaki amaç ise “delege sayısının yüzde 10’nu alamadı” dedikodusuyla İnce’yi yıpratmaktı. İnce’nin 447 gibi yüksek bir oy alması Kılıçdaroğlu’nda panik yarattı. Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl ile birlikte iki gün önce PM listesi hazırlayan Kılıçdaroğlu, İnce’nin yüksek oy almasıyla birlikte değişikliğe gitme kararı aldı. Seçimin sonuçlanmasının hemen ardından il başkanlarını arayan Kılıçdaroğlu anahtar listenin delinmemesini talep etti. Kılıçdaroğlu il başkanlarına “Listemdeki isimlerle çalışmayı istiyorum” dedi.

İnce’den sert sözler

CHP kulislerini mükerrer oy iddialarıyla ilgili Muharrem İnce twitter’dan sert açıklamalar yaptı. İnce şu mesajları paylaştı: “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” İnce’nin tweetleri binlerce CHP’li tarafından paylaşılırken, Genel Merkez’in PM listesini delmek için çalışan İnce taraftarlarına “Ankara’yı terk etmeyin” mesajı gönderdi.

Gürsel Tekin İBB sözü aldı!

Gürsel Tekin’in son anda PM adaylığından çekilmesi çekti. Geçtiğimiz kurultayda örgütten çizik yiyen Tekin’in 2019’da İBB başkan adaylık sözü aldığı için aday olmadığı kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) listesinde de büyük değişikliklere gitti. 12 kişilik aday listesinde ise; Lale Karabıyık, Ayşe Eser Danışoğlu ve Ali Rıza Erbay aynı şekilde korunurken, geri kalan isimlerin değiştiği görüldü.

Anahtar listede skandal isimler

Kılıçdaroğlu Parti Meclisi için delegelerin önüne skandal bir anahtar liste koydu. ‘Rezidans Kraliçesi’ lakaplı Gamze İlgezdi ilk sırada yer alırken, PYD’ye terörist diyemeyen Selin Sayek Böke, ÖSO’yu terörist ilan eden Öztürk Yılmaz, “Savaşa Hayır” sloganıyla Afrin operasyonuna karşı çıkan Sezgin Tanrıkulu da listedeydi. Daha önce “hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” diye tweet atan Sera Kadıgil de Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminde görmek istediği isim oldu.

Kurultayda tiner uyarısı!

Kurultayda tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların isimleri yazılınca tinerle müdahale edildi. İsimler silinmeden önce Divan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı esprilere neden oldu.

İki vekil tuvalette yumruklaştı

İddiaya göre; kurultayda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Milletvekili Gürsel Erol tuvalette yumruklaştı. Gürsel Erol’un “partiyi ele geçirdiniz” diye bağırdığı belirtildi. Ulaşılmaya çalışılan Engin Özkoç telefonuna çıkmazken, Gürsel Erol’un danışmanı ise yumruklaşma olmadığı ve “sözlü tartışma” oldu dedi.,

Kumanyadan zehirlendiler

CHP’nin dün sona eren kurultayından birçok partili yedikleri kumanyadan zehirlendi. Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı ve 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi. 100’den fazla kişi tedaviye alındı.