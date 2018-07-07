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Sandviç parasını ödemeyen CHP’ye icra 

Gelecek yerel seçimlerde aday yapılmayacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, 24 Haziran seçimlerinin ‘’Cumhuriyet Halk Partisi’nde acil bir değişimi zorunlu hale getirdiği’’ yönündeki açıklaması, kentte parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Kocaoğlu’na en büyük tepkiyi gösteren CHP Milletvekili Tacettin Bayır’la Kocaoğlu arasında ise sandviç krizi yatıyor. CHP İzmir İl Başkanlığı, 2007 genel seçimlerinde, sandıkta görevli partililer için İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Grand Plaza Gıda-Turizm A.Ş’den 130 bin liralık sandviç aldı. Alınan sandviçlerin paraları 2 il başkan değişmesine rağmen ödenmezken ve şirket para istemezken aradan geçen 4 yıl sonunda, Kocaoğlu ile yıldızı barışmayan Tacettin Bayır’ın 2011’de İzmir İl Başkanı olması ile belediye İl Başkanlığı’ndan para istedi. Kocaoğlu’nun yönettiği Belediye şirketinin avukatı, icra memuru ve polislerle il binasına geldi.Bayır İcra memurlarını basınla tehdit ederek durdurdu  

 

 

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