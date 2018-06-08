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Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katılım

Saadet Partisi Şanlıurfa 4'üncü sıra milletvekili adayı İzzet Çiftçi adaylıktan istifa ederek, törenle AK Parti'ye geçti.

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Saadet Partisi Şanlıurfa 4'üncü sıra milletvekili adayı İzzet Çiftçi adaylıktan istifa ederek, bazı partililerle AK Parti'ye katıldı.

GAPTEM Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekili adayı İzzet Çiftçi'nin adaylıktan istifa ederek arkadaşlarıyla kendilerine destek vereceğini söyledi.

İzzet Çiftçi ise partisinin CHP ile yaptığı ittifakı içine sindiremediği için istifa ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çiftçi ile Saadet Partisi Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, 7 yönetim kurulu üyesi ve 250 sandık görevlisi törenle AK Parti'ye geçti.

Törene, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekici ve partililer katıldı.

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