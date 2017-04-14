Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Şanlıurfa’da yağmur sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa’da yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerini su bastı, yollar göle dördü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Şanlıurfa'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 saat süren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. İpekyolu’nda aşırı yağmur sonrası açılan rögar kapakları sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerini de su bastı. Su altında kalan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu dışarı kovalarla taşıdı.

Yağış nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde bulunan arazilerdeki ekinlerin de zarar gördüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA