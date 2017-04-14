Şanlıurfa’da yağmur sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
Şanlıurfa’da yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerini su bastı, yollar göle dördü.
- İHA
Şanlıurfa'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 saat süren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. İpekyolu’nda aşırı yağmur sonrası açılan rögar kapakları sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerini de su bastı. Su altında kalan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu dışarı kovalarla taşıdı.
Yağış nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde bulunan arazilerdeki ekinlerin de zarar gördüğü bildirildi.
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