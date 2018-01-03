Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'ndan başvuru yapan taşeron işçilere ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Hazine Müsteşarlığı ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taşeron işçilerin kadroya alınma başvurusunu kabul eden birimlerde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Hazine Müsteşarlığını ziyaret eden Sarıeroğlu, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, başvuru dilekçelerini inceleyip görevlilerden bilgi aldı.

Kadro alan işçilerle bir süre sohbet edip, "hayırlı olsun" dileklerini ileten Sarıeroğlu, çalışanların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Hastane bünyesinde 11 yıldır taşeron firma üzerinden temizlik görevlisi olarak çalışan bir işçinin kıdem tazminatına ilişkin sorusuya Sarıeroğlu, "Feragat belgeleri ve Sulh Sözleşmesi imzalanınca şöyle bir yanlış bilgi yaymaya çalıştılar. Kıdem tazminatlarınız, kıdemleriniz yanıyormuş gibi. Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

Kıdem tazminatı konusunun İş Kanunu'nda düzenlendiği için Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) koymadıklarını belirten Sarıeroğlu, kıdem tazminatının İş Kanunu'nda düzenlenmiş doğal bir hak olduğu için bununla ilgili aksi bir tasarruflarının olmasının söz konusu olmayacağını, kişilerin kıdemleriyle kadroya geçip, emekli olduklarında da tazminatlarının ve yıllık izin gibi haklarının saklı olduğunun altını çizdi.

Bakan Sarıeroğlu, taşeron konusunda en önemli konunun "muvazaalı davalar" olduğunu belirterek, kadroların oluşmasıyla bu davaların hükümsüz hale geldiğini, karşılıklı kamu ve çalışan arasında sulh edildiğini ve tertemiz bir sayfa açıldığını da ifade etti.

Kamuda şu anda 100 bin kadrolu işçi olduğuna ve düzenlemeyle 450 bin kişiyi kadrolu olarak aldıklarına dikkati çeken Sarıeroğlu, "Gerçekten çok büyük iş yapıyoruz. Bu yaptığımız işten rahatsız olanlar var. O yüzden de sürekli bilgi kirliliğiyle, algı çalışmalarıyla kafalarda soru işareti oluşturup böyle bir mutluluğun doya yaşanmasına engel olmaya çalışıyorlar. Biz de mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Katıldığı televizyon programlarında konuyu tekrar anlattıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, başvuru formlarında her şeyin adım adım yazdığını anlattı.

Sınav konusunda da herkese kendi alanıyla ilgili, eğitimine göre sorular sorulacağına işaret eden Sarıeroğlu, her şeyin merkezden kontrol edileceği bilgisini verdi.

Çalışanların, "Bu sınavı geçemezsek ne olacak?" sorusuna ise Sarıeroğlu, "Burada bin 60 kişi çalışıyormuş. Kocaman bir hastane burası o kadar sistematik ki bir kişinin bile hastaneden diyelim ki elediniz, onun yerine eleman almaları çok zor." dedi.