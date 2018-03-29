Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 29 proje değerlendirildi

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 4.8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir” denildi.