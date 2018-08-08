Savunmada 13 milyarlık projeler masada

Başkan Erdoğan’ın yeni dönemin ateşleyici gücü olacağını belirttiği 400 proje içinde yer alan 45 savunma sanayi projesi dün masaya yatırıldı. Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan savunma sanayisine ilişkin 45 projenin ele alındı. 3 Saat 15 dakika süren toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındı. Toplam 13,5 milyar lira bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili tedbirler alındı.

İLKLERİN TOPLANTISI

Bu kapsamda, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Yeni yapısıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi, Erdoğan’ın başkanlığında, Baykan Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşuyor. Son olarak Mart ayında gerçekleştirilen toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay Başkan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılacak. Erdoğan başkanlığında, mart ayında 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayisini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı çeşitli yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmişti.

45’İ SAVUNMA PROJESİ

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 3 Ağustos’ta düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı” tanıtım toplantısında hayata geçirilen öncelikli 400 proje için 46 milyar liralık bütçe ayrıldığını açıklamıştı.Bu 400 projenin 45’inin savunma sanayine ait olduğunu söylemişti. Erdoğan şunları belirtmişti: “Bu projeler, lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. ‘Güçlü ordu’ demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Bunun için biz, bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz.”

ERDOĞAN ALMANYA’YA GİDECEK