Seccadesini kapan cumaya koştu

Afrin’İ teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonrasında cami ve sivil yerleşimleri terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Almanya’daki Türkler, bu durumu protesto için cuma namazı için bölgelerinde bulunan camilere akın etti. Gece yarısı kundaklanan Berlin Koca Sinan Camii’ne de namız için binlerce insan gitti.

CAMİYE AKIN ETTİLER

“Sen de seccadeni al gel” diyerek hareket eden Berlin’deki Türklerin yanı sıra Almanya’daki diğer Müslümanların da cuma namazı için akın ettiği Koca Sinan Camii yetersiz kalınca binlerce Müslüman namazı sokakta kıldı. Cuma namazına UETD ve DİTİB yetkililerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri de katıldı.