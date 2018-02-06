'Seçim ittifakı' çalışmalarında sonuca yaklaşıldı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'nun seçim ittifakı konusundaki çalışmalarını bu hafta içinde tamamlaması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MHP ile AK Parti arasında devam eden milli mutabakat görüşmelerinde "seçim ittifakı" konusundaki çalışmaların bu hafta içinde yapılacak toplantılarla tamamlanması bekleniyor.

TBMM Anayasa Komisyonu ve Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, bu hafta içinde iki parti arasında devam eden "seçim ittifakı" konusundaki çalışmaların tamamlanacağını ümit ettiğini, komisyonun diğer konular üzerinde çalışmayı ise sürdüreceğini söyledi.

Şentop, çalışmalarının sadece seçim ittifakını kapsayan bir çalışma olmadığını belirterek, yeni hükümet sisteminin gerekli kıldığı, devletin yeniden yapılandırılması anlamındaki uyumla alakalı kanun değişikliklerini kapsayan bir çalışma olduğunu kaydetti.