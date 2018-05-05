Seçim ittifakı değil tarihi birliktelik

AK Parti ile MHP arasında kurulan ‘Cumhur İttifakı’, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin altına imza koyduğu protokol ile resmiyete döküldü. İki partinin de İttifak Komisyonu başkanları tarafından YSK’ya verilen protokolde, “Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, millî ve ahlâkî bir duruş içinde sürdürülecek tarihî bir birlikteliktir” denildi. İki sayfalık protokolde, BBP’nin de ittifakın bir parçası olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

AYRI LİSTELER: AK PARTİ ile MHP, Cumhur İttifakı unvanı ile farklı siyasi partiler olarak hükmî şahsiyetlerini muhafaza ederek seçimlere girecekler ve ayrı ayrı milletvekili aday listeleri vereceklerdir.

ORTAK ADAY ERDOĞAN: Cumhur İttifakı’nın ortak adayı, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, Erdoğan’ın yeni hükûmet sistemine göre büyük bir seçmen desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacak, gayret gösterecektir.

YERLİ VE MİLLİ DURUŞ: Cumhur İttifakı esasen, 15 Temmuz darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve millî bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Zira 15 Temmuz dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmuştur. Yenikapı’da ortaya çıkan “millî mutabakat”, 16 Nisan referandumuyla perçinlenerek “millî şuur”a dönüşmüş,

Cumhur İttifakı’yla da millî bekayı esas alan “ahlâkî ve siyasî uzlaşma” ile somutlaşmıştır.

SADECE SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL: “Cumhur İttifakı” sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, millî ve ahlâkî bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihî bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” hedefini yakalama azmi ile millî ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir. AK PARTİ ve MHP, Yenikapı’daki millî diriliş ruhu ile harekete geçmiş, güçlü bir yönetim sistemi getirmiştir. Türkiye artık yeni bir siyasî sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız, Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonunun alt yapısını adım adım inşa edecektir.

İTTİFAK GÜÇLÜ BİR CEVAP

“24 Haziran seçimleri, bir taraftan Türkiye›yi hedef alan sistematik saldırılara karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer taraftan da ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atarak bu saldırıları bertaraf edecek veyeni hükûmet sisteminin tam olarak yürürlüğe gireceği seçimlerdir. İnanıyoruz ki milletimiz tercihini şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaktır. Cumhur İttifakı’nın yolu açık, Türkiye’nin ufku aydınlıktır.”

Binali Yıldırım: Bizim çatımız millet

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 24 Haziran’da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

Yıldırım ve Bahçeli’nin YSK’ya gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı. YSK’ya önce Bahçeli, ardından da Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli, YSK Başkanı Sadi Güven’e imzaladıkları belgeyi verdi. İki isim başvurunun ardından ortak açıklama yaptı. Yıldırım, Türkiye’nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktıkları bu yolda bir adımı attıklarını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye’nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur. Biz, birbirine kaybettirmeyi değil, topyekun Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz. Dolayısıyla adayımızı, milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik.” Yıldırım, açıklamanın ardından Mithatpaşa Caddesi’nde güvenlik için oluşturulan bariyer boyunca yürüyerek sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.