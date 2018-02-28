Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Seçim ittifakı teklifi' Anayasa Alt Komisyonu'nda kabul edildi

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren teklif, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz başkanlığında toplanan alt komisyon, kamuoyunda seçim ittifakı teklifi olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Alt komisyonda görüşmeleri tamamlanan teklif, aynen kabul edildi.

Teklifin yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
F-35 uçakları Türkiye’ye geliyor

F-35 uçakları Türkiye’ye geliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2018 yılı UEFA sıralaması!

2018 yılı UEFA sıralaması!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA