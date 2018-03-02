Seçim ittifakına rekor destek

ORC Araştırma Şirketi’nin son yaptığı ankete göre siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasına yüzde 67.8 oranında destek verildi. AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı”nı duyurması sonrasında HDP ve CHP tabanı da ittifak kurulması yönünde görüş bildirdi. CHP’li seçmenin yüzde yüzde 60.8’i, HDP’li seçmenin ise yüzde 81.7’si “CHP-HDP ittifakı”na oy vereceklerini dile getirdi. Ankette, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini ifade edenlerin oranı yüzde 55.2 oldu.

ERDOĞAN AÇIK ARA

ORC Araştırma Şirketi, 23-27 Şubat 2018 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara “Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanır” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 55.2’si “Erdoğan kazanır” dedi. “Erdoğan kaybeder” diyenlerin oranı ise yüzde 33.5’te kaldı. Yüzde 11.3’lük bir kesim ise fikir belirtmedi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

“Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna katılımcıların Yüzde 48.2’si AK Parti, yüzde 24.6’sı CHP, yüzde 11.2’si MHP’ye oy vereceklerini söyledi. Araştırmada HDP ve yeni kurulan İyi Parti’nin barajı aşamadıkları görüldü. HDP’nin oyu yüzde 7.9 olurken İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 5.7 seviyesinde kaldı. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine verilen destek yüzde 67.8 olurken, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 32.2 seviyesinde kaldı.

CHP-HDP SICAK BAKIYOR

HDP ve CHP’li yöneticilerin, ortak bir muhalefet dili oluşturması tabana da yansımış görünüyor. Araştırmada “CHP, HDP ile ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya CHP’li olduklarını söyleyen seçmenlerin yüzde 60.8’i “evet oy veririm” dedi. CHP’lilerin yüzde 39.2’si “hayır oy vermem” cevabı verdi. HDP’li seçmenin CHP ile ittifak neredeyse tam destek verdiği belirlendi. HDP’lilerin yüzde 81.7 “Evet oy veririm” derken, “Hayır oy vermem” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 18.3 seviyesinde kaldı.

CEZALAR AZ BULUNDU

“AK Parti, MHP, BBP ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya AK Partili seçmenin yüzde 99.2’si “evet oy veririm” diye cevap verdi. MHP’li seçmen aynı soruya yüzde 89.4 oranında “evet” derken, MHP’li seçmenin yüzde 10.6’sı oy vermeyeceğini dile getirdi.Katılımcıların yüzde 84.3’ü ‘Cinsel istismar, terör ve darbe suçları’na mevcut cezaları az bulduğunu da belirtti.