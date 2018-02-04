Seçimde ittifak mevcut sistemle

AK Parti ile MHP arasında son görüşmeleri yapılan ittifakla ilgili çalışmada seçim sistemine yönelik değişikliğe gidilmediği öğrenildi. AK Parti kulislerinde, AK Parti kanadında daha önce gündeme gelen “dar bölge” ve “daraltılmış bölge” yerine mevcut sistemle gidilmesi, sadece ittifaka olanak tanıyan düzenlemenin yapılmasının benimsendiği belirtildi. Bu kapsamda yerel seçimlerde de ittifakın her iki parti tarafından komisyonda değerlendirildiği, ancak vazgeçildiği bildirildi.

YERELDE İTTİFAK TARTIŞILDI

Önümüzdeki hafta çalışmasını tamamlayarak liderlere sunacak olan Milli Mutabakat Komisyonu’nda seçim ittifakına imkan verecek düzenleme konusunda büyük oranda anlaşıldı. AK Parti kulislerinde dile getirilen bilgiye göre seçim ittifakıyla ilgili formül, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede netleşecek. Kurmayların Salı günü yapacağı toplantıda çalışmaya son şeklini vermesi ve liderlerin de Perşembe bir araya gelebilecekleri belirtiliyor.

Yapılan çalışmayla, partilerin milletvekili genel seçimlerine ittifak yaparak girebilmelerine olanak tanınacak. Seçim ittifakına imkan verecek düzenlemenin yerel seçimleri de kapsayıp kapsamayacağı konusu da Milli Mutabakat Komisyonu’nda gündeme geldi. Ancak her iki parti kurmaylarının kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmeler neticesinde yerelde ittifakın yapılmaması yönünde görüş oluştu.