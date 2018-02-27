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Seçime giren ittifaka da girer

AK Parti ile MHP’nin ortak hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na verdiği ittifakla ilgili yasa teklifiyle, siyasi partilerle ilgili önemli bir kriter hayata geçirilmiş oluyor.

  • ŞERİFE GÜZEL/ ANKARA
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Seçimlere katılma hakkı bulunan partiler ittifak yapabilecek. TBMM Anayasa Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanacak olan teklifin detaylarında, yeni sistemin nasıl işleyeceğine yönelik önemli kurallar getiriliyor. İttifak yapabilecek partilerin, “seçimlere katılma yeterliliğine sahip parti”lerden oluşacağına yönelik teklif metninde bir yazılı kural yer almıyor. Teklif metninde açık olarak yazılmamakla birlikte “seçime girmeye hak kazanan parti”lerin ittifak yapabilmelerinin önü açılıyor. İttifak sistemine dahil olacak partilerle ilgili önemli bir kriteri oluşturan bu koşul, Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK)görüşüyle ortaya çıkacak. 

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