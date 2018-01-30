Şefkat harekatı
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı’nda hızı, taktiği, sıfır sivil kaybı ve verdirdiği ağır zayiat ile dünya literatürüne geçecek askeri başarıya imza attı. Terörden temizlediği bölgelerde gösterdiği insani tavır ve merhametiyle de büyük takdir topladı.
- SELİM EFE ERDEM
Zeytin Dalı Harekatı, askeri uzmanlara göre hızı, taktiği, sıfır sivil zaiyat ve terör örgütüne verdirdiği ağır kayıp ile dünya literatürüne geçecek bir başarıya imza attı. Başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinin askeri eğitim ve teknolojik desteğine rağmen PKK/YPG’nin Burseya’da ağır bir yenilgiye uğratıldığını kaydeden uzmanlar, şimdi sırada kent merkezi olduğunu belirtti.
PLANLAR BOŞA ÇIKARILDI
Uzmanlar, TSK’nın yine dünya literatürüne girecek bir operasyonla ‘Şehit verse de sivil kayıp olmaması için her binaya tek tek operasyon düzenleyeceğine’ dikkat çekti. Uzmanlar, ABD tarafından oluşturulduğu belli olan Burseya mevzilerinin ‘Çok uzun bir mevzi savaşının planlandığını’ göstergesi olduğunu ama TSK’nın 10 günde tüm planları boşa çıkardığına dikkat çekti.
Teröristlerin mevzilerin tank atışında dahi zarar görmeyen özel alaşım maddelerden inşa edilen tünellerin ucunun, bazen yüzlerce metre uzaktaki sivil köylere kadar uzandığı ve buralardan sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak kaçış için kullandıkları belirlendi. TSK Afrin’i çevreleyen başta Burseya olmak üzere çok sayıda tepe ve stratejik noktanın da kontrolünü ele geçirmiş durunda. TSK’dan 5, ÖSO’dan 15 olmak üzere 20 şehit verilmesinin üzüntünü yaşarken, harekat sırasında 597 terörist de etkisiz hale getirildi. Dağlık bir bölgeyi elinde tutan terör örgütüne karşı düzenli ordu tarafından yapılacak harekatlarda, bir teröriste karşı yedi kayıp ortalaması olduğuna dikkat çeken uzmanlar, TSK’nın hem sivil kayıpları önlemesi hem de şehit sayısını dünyada görülmemiş oranda düşük tutmasının büyük başarı olduğuna dikkat çekti.
ASKERİ TARİHE GEÇECEK
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Ortadoğu Uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür, Burseya’nın ele geçirilmesinin büyük bir askeri başarı olduğunu belirterek şunları söyledi: “TSK, çevresini komple emniyete aldıktan sonra Afrin merkezine harekat düzenleyecektir. Terör örgütü PKK/YPG, canlı kalkan yapacağı sivillerin olduğu binalardan Mehmetçik’e ateş açarak, kayıp verdirmeye çalışacaktır. PKK da kaybedeceğini biliyor ama TSK’ya uğratacağı kayıplar üzerinden kamuoyu yaratmaya çalışacak, bu sırada ‘siviller ölüyor’ propagandası yapacak.
Ancak TSK daha önce Türkiye’de hendek teröründe, Suriye’de ise El Bab’da sivil kayıp vermeden nasıl harekat düzenleneceğini gösterdi. ABD askeri, şüpheli gördüğü sivilleri bile havaya uçururken, TSK Afrin’de mahalle mahalle, bina bina teröristleri temizleyecek. Burseya’nın 10 günde alınması ve bir tek sivil kayıp olmaması, dünya harp literatürüne girecek bir başarıdır.”
BU DA ŞEFKAT HAREKATI
TSK, terörist işgalinden kurtardığı Üfrin’de bir yandan da insanlık harekatı yürütüyor. Teröristlerden temizlenen köylerin sakinlerine gıda ve sağlık yardımları da yapan Mehmetçik, PKK/PYD teröristlerinin ölüme terkettiklerini de kurtarıyor. Teröristlerden temizlenin El Hammam Köyü’nde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı. Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi. Bitkin halde bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Mehmetçik, teröristlerden temizlenen köylerdeki çocuklara da şefkat dağıtıyor. Harekat kapsamında temizlenen bir köydeki üşüyen çocuğu farkeden Mehmetçik, hemen parkasını onun minik omuzlarına örttü. Türk askeri, küçük çocuk evine gidene kadar parkasını almadı.
‘Beni Türk askerine verin’
Terörist bile Mehmetçik’in şefkatine sığındı. Ali Bekki Köyü’nde sağ yakalanan bir teröristin, “Beni Türk askerlerine verin” diye ağlaması dikkati çekti. Askerlerin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hukuk kurallarına azami özen gösterdiği vurgulandı.
SABIR VE ETKİ ODAKLI OPERASYON
Afrin operasyonunda TSK destekli ÖSO’nun yavaş ilerlediği şeklinde yorumlar çıktığını hatırlatarak şunları söyledi: “Burada aklın akılla mücadelesi var. Zira, bu vekalet savaşının kendi argümanlarıyla ortaya çıkmış farklı bir tür harekât biçimi. Bu harekât biçimi içerisinde bölücü terör örgütünün kullandığı teknik ve taktiklere karşı uygulanacak metotlar var, tahkimata karşı uygulanacak metotlar var ve sivil işler konusu var. Ayrıca bu coğrafyada görülmemiş çok büyük bir tahkimat söz konusu. O tahkimatın yanı sıra ABD’nin vermiş olduğu 4900 tırlık silah, helikopterlerle indirilmiş silahlar ve PKK’nın kendi elde etmiş olduğu silahların da varlığını göz önünde bulundurmak lazım. O toprakların hava keşifleri yapılmış olsa da o topraklara ilk defa ayak basılıyor. Tahkimat, gizli örtülü, kamuflajlı ve çok güçlü. Mayın kuşakları ve tahrip kuşakları oluşturulmuş durumda. Tam da bu koşullar altında böyle bir alana girip hiç zayiat vermeden veya asgari zayiat vererek operasyonu sonuçlandırmak temel esaslardan birisi. Bir Yıldırım Harekâtı veya Fırtına Harekâtı icra edilebilirdi ama bunlar tercih edilmedi. Zira buradaki temel refleks minimum zayiat ve maksimum fayda odaklı. Kısacası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sabır ve etki odaklı harekâtını bu şekilde özetleyebiliriz.”
KRİTERLERİN ÜZERİNDE BİR BAŞARIDIR
İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel: Burseya’da TSK çok önemli bir başarıya imza attı. Belli ki ABD planlamasıyla PKK/YPG, Burseya’da çok uzun sürecek bir mevzi savaşı yapmayı ve TSK’yı başarısız göstermeyi planlıyordu. TSK’nın bu başarısı, örgüt ve destekçileri için hem çok stratejik bir mevzi hem de moral kaybı oldu. ABD ordusu, Vietnam’da benzer durumda 1 Vietnamlı’ya karşı 15 ABD askeri kaybı yaşamıştı. TSK’nın bu kadar kısa sürede, bu kadar çok sayıda ve hiç sivil kaybı olmaksızın teröristi temizlemesi, tüm kriterlerin üzerinde bir başarı. TSK, Afrin merkezine ilerledikçe, canlı bomba gibi saldırılarla karşılacak ama bunlara karşı da hazırlıklı.
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