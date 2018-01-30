Şefkat harekatı

Zeytin Dalı Harekatı, askeri uzmanlara göre hızı, taktiği, sıfır sivil zaiyat ve terör örgütüne verdirdiği ağır kayıp ile dünya literatürüne geçecek bir başarıya imza attı. Başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinin askeri eğitim ve teknolojik desteğine rağmen PKK/YPG’nin Burseya’da ağır bir yenilgiye uğratıldığını kaydeden uzmanlar, şimdi sırada kent merkezi olduğunu belirtti.

PLANLAR BOŞA ÇIKARILDI

Uzmanlar, TSK’nın yine dünya literatürüne girecek bir operasyonla ‘Şehit verse de sivil kayıp olmaması için her binaya tek tek operasyon düzenleyeceğine’ dikkat çekti. Uzmanlar, ABD tarafından oluşturulduğu belli olan Burseya mevzilerinin ‘Çok uzun bir mevzi savaşının planlandığını’ göstergesi olduğunu ama TSK’nın 10 günde tüm planları boşa çıkardığına dikkat çekti.

Teröristlerin mevzilerin tank atışında dahi zarar görmeyen özel alaşım maddelerden inşa edilen tünellerin ucunun, bazen yüzlerce metre uzaktaki sivil köylere kadar uzandığı ve buralardan sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak kaçış için kullandıkları belirlendi. TSK Afrin’i çevreleyen başta Burseya olmak üzere çok sayıda tepe ve stratejik noktanın da kontrolünü ele geçirmiş durunda. TSK’dan 5, ÖSO’dan 15 olmak üzere 20 şehit verilmesinin üzüntünü yaşarken, harekat sırasında 597 terörist de etkisiz hale getirildi. Dağlık bir bölgeyi elinde tutan terör örgütüne karşı düzenli ordu tarafından yapılacak harekatlarda, bir teröriste karşı yedi kayıp ortalaması olduğuna dikkat çeken uzmanlar, TSK’nın hem sivil kayıpları önlemesi hem de şehit sayısını dünyada görülmemiş oranda düşük tutmasının büyük başarı olduğuna dikkat çekti.

ASKERİ TARİHE GEÇECEK

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Ortadoğu Uzmanı Emekli Albay Ersan Ergür, Burseya’nın ele geçirilmesinin büyük bir askeri başarı olduğunu belirterek şunları söyledi: “TSK, çevresini komple emniyete aldıktan sonra Afrin merkezine harekat düzenleyecektir. Terör örgütü PKK/YPG, canlı kalkan yapacağı sivillerin olduğu binalardan Mehmetçik’e ateş açarak, kayıp verdirmeye çalışacaktır. PKK da kaybedeceğini biliyor ama TSK’ya uğratacağı kayıplar üzerinden kamuoyu yaratmaya çalışacak, bu sırada ‘siviller ölüyor’ propagandası yapacak.

Ancak TSK daha önce Türkiye’de hendek teröründe, Suriye’de ise El Bab’da sivil kayıp vermeden nasıl harekat düzenleneceğini gösterdi. ABD askeri, şüpheli gördüğü sivilleri bile havaya uçururken, TSK Afrin’de mahalle mahalle, bina bina teröristleri temizleyecek. Burseya’nın 10 günde alınması ve bir tek sivil kayıp olmaması, dünya harp literatürüne girecek bir başarıdır.”