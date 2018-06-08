Şehzadeler şehrinde oylar Cumhur İttifakı ve Erdoğan’a

Ege Bölgesi’nin ikinci büyük şehri Şehzadeler Kenti Manisa’da seçmenler, AK Parti hükümetleri ile şehirlerine gelen yatırımlarda duydukları memnuniyetini dile getirdi. 24 Haziran’da da hem Cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçimlerinde, oyların Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na gideceğini söyledi.

İşadamı Reşit Ürper: ‘Hükümeti destekliyoruz, Erdoğan’ı destekliyoruz. 16 yılda yapılanlar Türkiye’yi çağ atlatmıştır. Çünkü eskiyi biliyoruz, yeniyi de görüyoruz ve yaşıyoruz. Türkiye’nin 16 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettiğinin farkındadayız. Manisa’da sanayici, bilhassa yabancı sanayici Türkiye’ye güvendiği için bir sürü ilave tesisler açtı. Daha önceden Manisa’nın yüzünü güldüren bir Vestel varken şu an İtalyan, Alman, Belçika, Fransa, Hindistan’dan bir sürü yatırımcı sanayi hizmeti yapıyor.

İşletmeci Mümin Sarıkaya: AK Parti iktidarının Manisa’ya olan yatırımlarından memnunum. Yapılan hizmetleri görmemek, söylememek olmaz. Recep Tayyip Erdoğan gelmiş geçmiş en büyük başkanımızdır. 24 Haziran’dan sonra da Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak devam etmesini istiyorum.

Ev hanımı Müzeyyen Yoğurtçu: Manisamız her geçen yıla daha ilerlemekte. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Manisa için, Türkiye için çalışmaya devam ediyor. Son 16 yılda Manisa’ya hiç yapılmayan yatırımlar yapıldı. 24 Haziran’dan sonra da AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devam diyoruz.

Esnaf İbrahim Alaylı: 2002’den itibaren ciddi anlamda tarihi bir devrim oldu. Okul yapımında da adeta Cumhuriyet tarihinde yapılanın 2 katı, okul yapıldı. Manisa son 15 yıldan beri büyüyor, kabuğunu kırıyor.

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