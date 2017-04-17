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Selahattin Demirtaş’a memleketinden 'Evet' şoku!

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe yüzde 92 ‘Evet’ dedi.

  • İHA
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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, nüfusa kayıtlı olduğu Elazığ’ın Palu ilçesinde, halk oylamasından yüzde 92 ‘Evet’ çıktı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getiren 16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylamasında 405 bin 354 seçmenin bulunduğu Elazığ’da 342 bin 336 kişi sandık başına giderek 240 bin 756’sı ‘Evet’ dedi. 94 bin 466 kişinin ‘Hayır’ dediği Elazığ’da 7 bin 144 oy ise geçersiz sayıldı.
 
Elazığ yüzde 71.82’lik dereceyle evet sıralamasında 81 il içinde, 11. sırada yer aldı.
 
Yüzde 92 ile ilk 8’e girdi
 
Elazığ’ın ilçeleri arasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın nüfusa kayıtlı olduğu Palu ilçesi ise yüzde 92.13’lük ‘Evet’ oyuyla Türkiye genelinde ilçeler arasında ilk 8’e girerek rekora imza attı.
 
Palu’da oy kullanan 11 bin 418 seçmenin, 10 bin 295’ininin ‘Evet’, 880’inin ‘Hayır’ dediği, 243 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi.

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