Şentop: Uyum yasaları işini abartmayalım

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, halk oylaması sonucunda kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Halk oylamasından bu sonucun çıkmasını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Şentop, sonuçların sürpriz olmadığı söyledi. Şentop, "Sahada böyle bir şey gözüküyordu. Belki biraz daha fazla olabilirdi. Son bir haftadaki tartışmalar, özellikle katılımın yoğun olduğu bölgeler olan Marmara, Ege, Akdeniz'i biraz etkilemiş gibi gözüküyor. Bir hafta önce yaptırdığımız anketler var, bu anketlere göre bir fark çıktı ortaya." diye konuştu.

"İnsanlar da bazı kritik kararlarını 51'e 49 veriyor"

Şentop, yapılan değişikliğin herkesin benimsediği bir anayasa olup olmadığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine de 1987'deki değişiklikle siyasi yasakların 70 bin farkla kalktığını, kimsenin de aradan zaman geçtikten sonra bunu konuşmadığını belirtti. Şentop, "İnsanlar da bazı kritik kararlarını, 51'e 49 veriyor. Ama bir daha geri dönüp bakmıyor, yoluna devam ediyor. Anayasanın aradığı şartlara göre bu gerçekleşti, kabul edildi." dedi.

Anayasaya uyum yasalarının çıkarılması için Meclisi nasıl bir programın beklediğine yönelik soruya karşılık Şentop, Meclisin yoğun çalışacağını kaydetti.

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, "Uyum yasaları işini çok fazla abartmayalım. Uyum yasaları, anayasadaki değişikliğin uygulanması için zorunlu da değil bana sorarsanız. Ama yapılması lazım tabii. Bunların bir kısmı sayıca çok gözükse de, 'hükümet', 'kabine', 'Başbakan', 'bakanlar' gibi ifadelerin çıkarılması şeklinde olur. Diğer hususları da yapabiliriz. Olmazsa bu yaz Meclis çalışır. " ifadelerini kullandı.